Giá vàng hôm nay 3.12: Trong nước tăng nhẹ

Sáng nay 3.12, giá vàng SJC tại TP.HCM mua vào 41,2 triệu đồng/lượng và bán ra 41,42 triệu đồng/lượng. So với cuối ngày trước đó, mỗi lượng vàng SJC tăng nhẹ 70.000 đồng.

Trên thị trường thế giới , giá vàng giao ngay đang giao dịch xoay quanh mức 1.462 USD/ounce, giảm hơn 3 USD/ounce so với ngày đầu tuần và vàng giao tháng 12 tăng 0,02% lên 1.468,55 USD.

Vàng được coi là một tài sản an toàn tại thời điểm bất ổn chính trị hoặc kinh tế. Giá vàng đã tăng hơn 13% trong năm nay chủ yếu do tranh chấp thương mại đã thúc đẩy nhu cầu về tài sản an toàn.