Giá vàng hôm nay 6.11.2020: Tăng vọt lên sát 57 triệu đồng/lượng

Sáng 6.11, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) được giao dịch 56,15 - 56,65 triệu đồng/lượng, tăng thêm 100.000 đồng so với cuối ngày hôm trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán tại SJC vẫn giữ nguyên ở mức 500.000 đồng/lượng như tuần trước. Còn Tập đoàn Doji ở Hà Nội, giá vàng miếng được niêm yết là 56,1 - 56,8 triệu đồng/lượng, tăng thêm 350.000 đồng ở chiều bán ra so với ngày hôm trước trong khi chỉ tăng 100.000 đồng ở chiều mua vào. Điều này khiến khoảng cách giữa giá mua và bán vàng miếng của Doji đã được đẩy lên 700.000 đồng/lượng so với mức 400.000 đồng/lượng trong tuần qua.