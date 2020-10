Giá vàng hôm nay 8.10.2020: SJC giảm về sát 56 triệu đồng/lượng

Sáng 8.10, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá mua bán vàng miếng là 55,55 – 56,05 triệu đồng/lượng, giảm 150.000 đồng/lượng so với cuối ngày hôm trước. Tương tự, Tập đoàn Doji giảm 150.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, còn 55,6 triệu đồng/lượng nhưng vẫn giữ nguyên giá bán ra là 56,05 triệu đồng/lượng… Chênh lệch giữa giá mua và bán vàng miếng của các công ty vẫn duy trì ở mức 500.000 đồng/lượng.

Giao dịch trên thị trường vàng gần đây khá trầm lắng, nhất là khi kim loại quý trong tháng 9 liên tục đi xuống. Theo Tổng cục Thống kê, chỉ số giá vàng tháng 9 giảm 0,33% so với tháng 8. Tuy nhiên, chỉ số giá vàng đến hết tháng 9 đã tăng 32,37% so với tháng 12.2019 và tăng 30,33% so với cùng kỳ năm trước.