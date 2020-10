Giá USD hôm nay 6.10.2020: Đi xuống khi sức khỏe Tổng thống Mỹ tốt hơn

Sáng 6.10, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước niêm yết là 23.208 đồng/USD, giảm 4 đồng so với cuối tuần qua. Ngược lại, Vietcombank tăng thêm 10 đồng lên giá mua vào là 23.080 đồng/USD và bán ra là 23.290 đồng/USD. Trên thị trường tự do, giá đồng bạc xanh giảm 15 đồng ở chiều mua vào xuống 23.170 đồng/USD nhưng tăng thêm 5 đồng ở chiều bán ra, lên 23.220 đồng/USD so với cuối tuần qua.