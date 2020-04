Giá vàng ngày 24.4: Tiếp tục neo trên cao khi giá dầu tăng trở lại

Đóng cửa phiên ngày 23.4, thị trường chứng khoán Mỹ gần như đi ngang. Chỉ số Dow Jones chỉ tăng 39,44 điểm, tương đương 0,17% lên 23.515,26 điểm dù lúc đầu phiên, chỉ số này đã vọt hơn 400 điểm. Chỉ số S&P 500 cuối phiên quay đầu giảm 0,05% còn 2.797,80 điểm và Nasdaq Composite khép phiên ngay dưới mức tham chiếu 8.494,75 điểm với mức giảm chỉ 0,01% dù trong phiên đều tăng hơn 1%. Nhiều cổ phiếu mất đà tăng do thông tin từ tài liệu Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) do Financial Times trích dẫn rằng thuốc Remdesivir của Gilead Sciences không cải thiện tình trạng bệnh nhân hay làm giảm mầm bệnh virus corona trong máu. Tuy nhiên phía công ty Gilead đã phản bác điều này. Dù vậy cổ phiếu của Gilead Sciences cũng mất đi 4,3%.