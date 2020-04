Thế giới đối mặt cuộc chiến trường kỳ chống Covid-19

Một quan chức khác của WHO, bác sĩ Mike Ryan phụ trách chương trình y tế cấp cứu, dẫn ví dụ về trường hợp Somalia, quốc gia vừa có số ca nhiễm tăng gần 300% trong tuần trước. Ông cũng cho rằng các nước nên thận trọng trước khi mở cửa lại hoạt động hàng không dân dụng.

Trước sức ép từ phương Tây, đặc biệt là Mỹ, rằng WHO chậm trễ thời gian công bố đại dịch để thiên vị Trung Quốc khiến Covid-19 lan rộng, ông Ghebreyesus vẫn cho rằng “WHO đã làm điều cần làm và thế giới có đủ thời gian để phản ứng trước dịch bệnh”. Đồng thời, ông kêu gọi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump hãy cân nhắc lại quyết định ngưng rót quỹ cho WHO. “Tôi hy vọng Mỹ hiểu rằng đây là khoản đầu tư quan trọng, không chỉ giúp người mà còn vì sự an toàn cho chính bản thân người Mỹ”, Tổng giám đốc WHO nói. Trong lúc WHO đang kêu gọi quyên góp hơn 1 tỉ USD cho cuộc chiến chống dịch Covid-19, Trung Quốc hôm qua cho biết sẽ góp thêm 30 triệu USD cho hoạt động của WHO, Tân Hoa xã đưa tin.