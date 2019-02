Giá vàng ngày Thần tài 'chạy' loạn xạ

Chen nhau xếp hàng từ 1 giờ sáng

Mặc cho thời tiết rạng sáng ngày 14.2 tại Hà Nội khá lạnh, mặc cho giá vàng nhảy nhót loạn xạ, người dân thủ đô vẫn chen nhau xếp hàng, cố giành lấy cho mình 1 - 2 chiếc nhẫn, vòng vàng cầu may.

Theo ghi nhận tại phố Trần Nhân Tông, con phố tập trung nhiều cửa hàng vàng bạc tại Hà Nội, không khí mua vàng ngày vía Thần tài năm nay đã tấp nập từ sáng sớm. Mặc dù các cửa hàng mở cửa lúc 6 giờ sáng, nhưng người dân đã xếp hàng đợi từ 4 giờ, 5 giờ, thậm chí có người còn đến từ 1, 2 giờ sáng.

Để ổn định trật tự và phục vụ người dân đến mua vàng, nhiều cửa hàng đã chuẩn bị ghế nhựa, xếp số thứ tự tránh tình trạng chen lấn, xô đẩy. Tuy nhiên, dòng người đổ về mỗi lúc một đông khiến cả đoạn đường kẹt cứng. Lực lượng bảo vệ, nhân viên của Công ty vàng Bảo Tín Minh Châu phải làm việc cật lực từ xếp ghế, dắt xe, phân làn giao thông. Anh Hòa, nhân viên một cửa hàng vàng bạc trên phố Trần Nhân Tông, chia sẻ: "Cửa hàng 6 giờ mới mở cửa nhưng khách đã xếp hàng từ rất sớm. Để đáp ứng nhu cầu của người dân trong ngày vía Thần tài, tất cả nhân viên của cửa hàng đều phải hoạt động hết công suất, tất cả đều được điều động ra bán hàng. Tuy vậy, lượng khách quá đông nên khá nhiều người phải chờ để được thanh toán".

Tại một cửa hàng vàng bạc uy tín trên đường Cầu Giấy, hàng trăm người đã đợi từ rất sớm để được mua vàng. Do đợi quá lâu, nhiều người còn tỏ ra bực bội và yêu cầu cửa hàng giải quyết nhanh để được mua vàng. Ngoài ra, do sức nóng của các sản phẩm heo vàng nên một số cửa hàng khan hiếm mẫu này, nhiều người chen lấn, xô đẩy để mua bằng được.

Tại TP.HCM tình trạng cũng tương tự, khách hàng đến trước 1 - 2 giờ so với giờ mở cửa. Một số cửa hàng kim hoàn PNJ tại TP.HCM, PNJ Đà Nẵng, hệ thống tiệm vàng Mi Hồng, cửa hàng Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC đều đông khách nhưng không có cảnh chen lấn như mọi năm. Đại diện Công ty SJC cho biết so với năm 2018, lượt khách hàng mua vàng ngày vía Thần tài mùng 10 âm lịch năm 2019 giảm hơn. Năm 2018, công ty đón khoảng 5.000 lượt khách hàng trong ngày mùng 10 thì năm nay chỉ vào khoảng 4.000 lượt. Lý do là từ mùng 8, mùng 9, khách hàng đến mua vàng tương ứng khoảng 600 lượt và 900 lượt mỗi ngày - tăng cao so với năm trước.

Các tiệm vàng khu vực chợ Bến Thành, Q.1, TP.HCM sôi động hơn từ giờ trưa trở đi. Khách hàng không những đến mua vàng Thần tài, mà các sản phẩm nữ trang như nhẫn, lắc tay, dây chuyền... cũng được khách hàng lựa chọn do ngày 14.2 là ngày lễ Tình nhân.

Đẩy giá lên gần 4 triệu đồng/chỉ

Nhu cầu vàng trong ngày 14.2 tăng nên một số sản phẩm ngày Thần tài cũng bị đẩy giá lên cao. Một số tiệm vàng trên đường Lê Thánh Tôn, Q.1 bán vàng hình con heo loại 3D do Công ty SJC sản xuất với giá 3,98 triệu đồng/chỉ, hình con heo 12 con giáp có giá 3,95 triệu đồng/chỉ. Nhân viên bán hàng cho biết giá này bao gồm giá vàng và gia công.

Cùng thời điểm, chúng tôi ghé cửa hàng Công ty SJC thì giá con heo hình 3D chỉ ở mức 3,87 triệu đồng/chỉ, con heo 2D có giá 3,82 triệu đồng/chỉ. Nhân viên bán hàng Công ty SJC cho hay giá này bao gồm giá bán vàng 4 số 9 ở mức 3,72 triệu đồng/chỉ, phí gia công 100.000 - 150.000 đồng/chỉ tùy theo sản phẩm. So với ngày 13.2, giá các sản phẩm này ổn định. Các sản phẩm Thần tài trên thị trường đến chiều 14.2 vẫn khá dồi dào, không khan hiếm. Theo quan sát của chúng tôi, đến chiều 14.2, một số tiệm vàng vẫn đến Công ty SJC mua những sản phẩm này về bán và tăng giá lên gần sát 4 triệu đồng/chỉ.

Một điểm bất thường giá vàng trong ngày 14.2 đó là giá vàng miếng SJC tại Công ty SJC giảm, đặc biệt giá mua giảm mạnh 280.000 đồng/lượng, còn 36,5 triệu đồng/lượng; giá bán chỉ giảm 20.000 đồng/lượng, còn 37 - 37,02 triệu đồng/lượng. Các đơn vị kinh doanh vàng khác cũng giảm giá về xoay quanh mức này, chỉ riêng một số đơn vị vẫn bán vàng miếng SJC tăng giá từ 50.000 - 100.000 đồng/lượng.

Chẳng hạn, Doji bán vàng miếng SJC với giá 37,5 triệu đồng/lượng, giá mua vào chỉ 36,55 triệu đồng/lượng; PNJ bán ra với giá 37,35 triệu đồng/lượng, giá mua vào 36,6 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá mua và giá bán vàng miếng của 2 đơn vị này lên 750.000 - 950.000 đồng/lượng.

Trong khi đó giá vàng nguyên liệu (bóng đẹp, bóng phân) giảm 50.000 -100.000 đồng/lượng do giá vàng thế giới giảm 7 USD/ounce, còn 1.308 USD/ounce. Giá mua vàng nguyên liệu còn 36,4 - 36,5 triệu đồng/lượng, giá bán ra 36,5 - 36,6 triệu đồng/lượng.

Do giá vàng SJC thấp hơn vàng nguyên liệu nên giới kinh doanh vàng dùng vàng miếng SJC làm vàng nguyên liệu để đổi sang các sản phẩm vàng khác bán với mức giá cao hơn. Giá các sản phẩm vàng Thần tài cao hơn giá vàng SJC, vàng nguyên liệu từ 250.000 đồng đến 3,3 triệu đồng/lượng.