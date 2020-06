Giá xăng dầu ngày 13.6.2020: Mất hơn 8% trong tuần

Trên MarketWatch, chuyên gia nghiên cứu cấp cao tại FXTM Lukman Otunuga, cho rằng giá dầu sẽ còn biến động nữa và phải đối mặt với những cú sốc giảm giá do những lo ngại liên quan đến Covid -19. Cho dù OPEC+ đã đồng ý gia hạn cắt giảm sản lượng thêm 1 tháng nữa, song điều này có thể sẽ không hỗ trợ nhiều cho giá dầu so với “đối thủ” nặng ký Covid-19 đang tung hoành khắp nơi. Đặc biệt là sự lo ngại về suy thoái toàn cầu sẽ khiến suy giảm nhu cầu năng lượng, gây sức ép lên giá dầu… Nhiều ý kiến của chuyên gia trên Bloomberg News cho rằng, nền kinh tế toàn cầu đang phục hồi chậm hơn dự báo và thậm chí phải đối mặt với “vết sẹo” lớn đáng kể. Tại Mỹ, tồn kho dầu tăng liên tục do nước này tăng nhập khẩu dầu giá rẻ từ Ả Rập Xê Út trước đó, lên mức kỷ lục 538,1 triệu thùng. Bên cạnh đó, tuy Mỹ là quốc gia không tham gia vào thỏa thuận cắt giảm sản lượng bớt 9,7 triệu thùng/ngày như các nước trong OPEC+, thông tin từ Công ty dịch vụ dầu mỏ Baker Hughes cũng cho thấy, Mỹ đã tiếp tục đóng tiếp 7 giàn khoan xuống còn 199 giàn trong tuần này. Mỹ vẫn liên tục đóng các mỏ khoan dầu từ tháng 3 đến nay.