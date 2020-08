Giá xăng dầu ngày 15.8.2020: Tăng trong nỗi lo cầu giảm vì Covid - 19

Đầu giờ sáng nay (15.8, theo giờ Việt Nam), giá dầu thô ngọt nhẹ WTI hợp đồng giao tháng 9 lùi 1 cent, dừng ở mức 42,23 USD/thùng. Dầu Brent hợp đồng giao tháng 10 nhích thêm 15 cent, tương đương 0,33%, lên 44,95 USD/thùng. Kết thúc phiên cuối tuần hôm thứ Sáu (14.8), dầu WTI mất 23 cent (0,5%) xuống 41,01 USD/thùng, dầu Brent mất 16 cent (0,4%), về 44,8 USD/thùng. Tuy nhiên, kết thúc tuần qua, cả hai hợp đồng đầu thô này đều tăng nhẹ, dầu WTI tăng 1,9% và dầu Brent tăng 0,9%, theo dữ liệu thị trường trên Dow Jones.

Giá dầu chuẩn Brent lại tụt dưới mốc 45 USD/thùng do chịu nhiều áp lực từ dự báo nhu cầu giảm toàn cầu của Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA), Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ (EIA) và Tổ chức các nước sản xuất dầu mỏ (OPEC). Theo đó, nhu cầu nhiên liệu năm nay giảm mạnh trong khi các nước sản xuất lại đang tăng sản lượng. IEA đưa ra dự báo mức nhu cầu dầu năm 2020 giảm 8,1 triệu thùng/ngày, xuống 91,9 triệu thùng/ngày so với năm 2019; OPEC dự báo giảm lớn hơn 9,1 triệu thùng/ngày trong năm nay; còn EIA lại đưa ra dự báo nhu cầu năm 2020 ở mức 93,1 triệu thùng/ngày, giảm 8,1 triệu thùng so với năm 2019.

Trên MarketWatch, chuyên gia phân tích thị trường của Ploutus Capital Advisors, ông James Hatxigiannis, cho biết nhiều thứ đang gây áp lực cả phía cung lẫn cầu đối với thị trường. Giá dầu có thể sẽ xoay quanh những con số nói trên cho tới khi có một chất xúc tác lớn nào đó… Tuy nhiên, ông Michael Hewson, trưởng nhóm phân tích thị trường tại CMC Markets UK, lại cho rằng, kỳ vọng nhu cầu trong tương lai đã quay trở lại trong tuần này. Nhà phân tích thị trường cấp cao tại The Price Futures Group, ông Phil Flynn, bổ sung thông tin Trung Quốc đã tăng cường mua dầu của Mỹ trước khi xem xét thỏa thuận thương mại và các công ty dầu khí nhà nước Trung Quốc dự kiến đặt tàu chở dầu để vận chuyển ít nhất 20 triệu thùng dầu thô của Mỹ trong tháng này và tháng tới. Theo Reuters, dự kiến xem xét lại thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung đã được lên kế hoạch vào hôm nay (15.8), nhưng bị hoãn lại.