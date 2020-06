Giá xăng dầu ngày 18.6.2020: Tồn kho tăng, dầu giảm trở lại 2%

Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ giao tháng 7 đầu giờ sáng nay (18.6, giờ Việt Nam) mất 0,73 USD, tương đương 1,92%, xuống 37,27 USD/thùng; hợp đồng giao tháng 8 cũng sụt 0,69 USD, xuống 27,52 USD/thùng. Hợp đồng dầu Brent giao tháng 8 mất 0,46 USD, tương đương giảm 1,13%, xuống 40,25 USD/thùng; giao tháng 9 sụt 0,51 USD, xuống 40,26 USD/thùng. Trước đó, kết thúc phiên giao dịch lúc rạng sáng ngày 18.6 (theo giờ Việt Nam), cả hai hợp đồng đều giảm nhẹ, mất 0,42 USD với dầu WTI và 0,25 USD với dầu Brent.

Theo MarketWatch, các hợp đồng dầu thô tương lai quay đầu giảm liên tiếp do cung dầu thô nội địa Mỹ tăng. Ngày 17.6, Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ (EIA) cho biết dự trữ dầu thô nội địa tăng 1,2 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 12.6, thấp hơn dự báo sẽ tăng vọt gần 3,9 triệu thùng của Viện xăng dầu Mỹ (API), nhưng trái ngược hoàn toàn với dự báo giảm 3,5 triệu thùng từ các nhà phân tích. Thực tế, nhiều giàn khoan, nhà máy lọc dầu của Mỹ đã đóng cửa tạm ngưng hoạt động trong đại dịch Covid-19 . Theo Reuters, s Trước đó, ngày 16.6, Công ty Oil Price Information Service (OPIS) cũng cho biết Tập đoàn dầu khí Marathon không thể khởi động lại công suất 161.000 thùng/ngày tại nhà máy lọc dầu ở Martinez, California (Mỹ) trong năm nay. Nhà máy lọc dầu này đã tạm ngừng trong tháng 4 do lệnh yêu cầu ở nhà của bang từ giữa tháng 3 đã làm giảm đáng kể nhu cầu nhiên liệu.

Ngoài ra, cũng theo MarketWatch, một báo cáo định kỳ hàng tháng công bố vào ngày hôm qua của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) cho thấy, dự báo nhu cầu dầu toàn cầu sẽ giảm trong nửa cuối năm nay. Tuy nhiên, OPEC cho rằng, tốc độ giảm sẽ thấp hơn nhiều so với nửa đầu năm do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 . Theo OPEC, nhu cầu dầu toàn cầu sẽ giảm 6,4 triệu thùng/ngày trong nửa cuối năm nay, thấp hơn nhiều so với mức giảm 11,9 triệu thùng/ngày trong nửa đầu năm. Trong năm 2020, OPEC dự báo nhu cầu dầu thô thế giới giảm 9,1 triệu thùng như dự báo tháng trước đó.