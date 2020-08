Giá xăng dầu ngày 19.8.2020: Quay đầu giảm ngóng tin từ OPEC+

Sau phiên đầu tuần vọt tăng mạnh , giá dầu thô hai ngày nay ghi nhận tần suất giá giảm nhiều hơn tăng trong phiên. Trước đó, cuộc họp của Ủy ban kỹ thuật chung thuộc Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các nước đồng minh (OPEC+) cho biết các nhà sản xuất gần như tuân thủ đầy đủ (đạt 95%) việc cắt giảm sản lượng để hỗ trợ giá dầu trong bối cảnh nhu cầu nhiên liệu giảm mạnh do đại dịch Covid-19 . Dự kiến cuộc họp của Ủy ban giám sát OPEC+ tiếp tục diễn ra trong chiều nay sẽ đưa ra một số khuyến nghị liên quan sản lượng. Ngoài ra, trên MarketWatch, các nhà đầu tư cũng đang có tâm lý chờ xem dữ liệu về nguồn cung dầu thô tại Mỹ do Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ (EIA) công bố ngày hôm nay. Nhìn chung, thị trường xăng dầu thế giới đang trong trạng thái uể oải khi các thông tin kém tích cực liên quan Covid-19 vẫn liên tục xuất hiện mỗi ngày.

Trong khi đó, các ngân hàng, tổ chức tài chính cũng đưa ra một số dự báo về giá dầu trong tương lai gần. Ngân hàng đa quốc gia và công ty tài chính Mỹ Bank of America dự báo giá dầu Brent sẽ “phục hồi nhanh hơn” do mức thiếu hụt của thị trường tăng. Trước đó, tháng 6, Bank of America đã nâng dự báo giá dầu thêm 5 USD/thùng với mức trung bình 43 USD/thùng trong năm 2020 và lên 50 USD/thùng vào năm 2021. Tuy nhiên, đến nay dầu Brent đã có nhiều ngày vượt ngưỡng 45 USD/thùng. Còn ngân hàng ANZ hôm đầu tuần đưa ra con số nhu cầu dầu hiện ở mức 88 triệu thùng/ngày, tăng 8 triệu thùng/ngày so với tháng 4, nhưng vẫn thấp hơn 13 triệu thùng/ngày so với nhu cầu cùng thời điểm này năm ngoái.