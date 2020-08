Giá xăng dầu ngày 17.8.2020: Tăng mạnh ngay sáng đầu tuần

Giá dầu ngày 17.8 tiếp tục xu hướng đi lên trong bối cảnh giới đầu tư đặt kỳ vọng việc sớm có vắc-xin Covid-19 và kế hoạch cứu trợ mới của Mỹ liên quan dịch Covid-19, giúp các hoạt động kinh tế bị gián đoạn bởi dịch bệnh được khôi phục trở lại. Cuối tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh tạm dừng thu thuế quỹ lương, hỗ trợ các khoản vay của sinh viên, người dân thuê nhà và gia hạng một phần trợ cấp thất nghiệp bổ sung đã hết hiệu lực từ cuối tháng 7 vừa qua.

Tuy nhiên, theo các nhà phân tích trên MarketWatch, dự báo nhu cầu dầu giảm trong năm nay của các cơ quan năng lượng cũng giảm phần nào sự lạc quan về giá dầu. Tuần qua, Cơ quan năng lượng quốc tế nhận định sự sụt giảm lượng khách đi máy bay do đại dịch sẽ khiến nhu cầu tiêu thụ dầu trên toàn cầu giảm 8,1 triệu thùng/ngày trong năm nay. Trên CNBC, số liệu của công ty luật Haynes & Boone công bố cho thấy, đã có 36 công ty dầu khí với tổng số nợ khoảng 25,2 tỉ USD nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản . Trong số đó có những công ty sản xuất đá phiến lớn nhất của Mỹ như Whiting Petroleum, California Resources, Chesapeake Energy… Công ty chuyên nghiên cứu thị trường năng lượng Rystad Energy ước tính đến cuối năm nay, khoảng 150 công ty dầu khí của Mỹ sẽ phải tuyên bố phá sản do vỡ nợ. Sản lượng dầu đá phiến có thể sẽ giảm xuống còn khoảng 5 triệu thùng/ngày. Và theo đó, ngành này có thế mất tới một phần ba năng lực sản xuất.

Tại thị trường trong nước, theo bảng giá bán lẻ của Petrolimex ngày 17.8, tại vùng 1, xăng RON 95-IV ở mức giá cao nhất 15.020 đồng/lít, xăng RON 95-III giá 14.920 đồng/lít, E5 RON 92-II 14.400 đồng/lít, dầu DO 0,001S-V 12.200 đồng/lít và DO 0,05S-II 10.200 đồng/lít. Ở vùng 2, giá xăng RON 95 -IV cao nhất với 15.320 đồng/lít, RON 95-III ở mức 15.210 đồng/lít, xăng E5 RON 92-II 14.680 đồng/lít, dầu DO 0,001S-V 12.440 đồng/lít và DO 0,05S-II 10.400 đồng/lít.