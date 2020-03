Giải bài toán thiếu nhân lực, tăng chi phí

Bà Hoàng Nhật Ánh, quyền Tổng thư ký Hiệp hội Dệt may, cho hay một số DN dệt may, túi xách may mắn vẫn mua được nguyên phụ liệu từ Trung Quốc thì giá cả cũng bị phía đối tác cung cấp đẩy lên, cao hơn từ 30 - 40% so với trước tết.