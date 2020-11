Giảm chi phí logistics để tăng sức cạnh tranh hàng Việt

Theo báo cáo của WB, năm 2018, chỉ số năng lực hoạt động logistics (LPI) của VN xếp hạng 39/160 nước tham gia nghiên cứu, tăng 25 bậc so với năm 2016 và vươn lên đứng thứ 3 trong các nước ASEAN. Phó thủ tướng cho hay kết cấu hạ tầng logistics trong những năm qua đã có những chuyển biến rõ nét, nhiều công trình lớn, hiện đại đã được đầu tư và đưa vào khai thác, sử dụng, phát huy tốt hiệu quả; dịch vụ logistics của VN có tốc độ tăng trưởng tương đối cao, đạt 12 - 14%, tỷ lệ doanh nghiệp thuê ngoài dịch vụ logistics đạt khoảng 60 - 70%, đóng góp khoảng 4 - 5% GDP. Tuy nhiên, tồn tại lớn nhất là chi phí dịch vụ logistics ở nước ta còn khá cao, làm tăng giá thành, giảm sức cạnh tranh của hàng hóa Việt nói riêng, sức cạnh tranh của cả nền kinh tế nói chung.

Bộ GTVT đã có văn bản kết luận của Thứ trưởng Lê Đình Thọ về một số nội dung sau cuộc làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam. Trong đó, đáng chú ý là kế hoạch xây dựng, phát triển trung tâm logistics tại khu kinh tế mở Chu Lai, hình thành trên cơ sở phát triển Cảng hàng không quốc tế Chu Lai, cảng biển Chu Lai, ga đường sắt Núi Thành và kết hợp với các tuyến đường QL1, cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Cụ thể, về hàng không, hiện nay Tập đoàn Vingroup đang lập quy hoạch cảng hàng không Chu Lai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Bộ GTVT giao Cục Hàng không VN chỉ đạo Tổng công ty cảng hàng không VN (ACV) đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ga hành khách (công suất phục vụ 5 triệu hành khách/năm), sân đỗ, các hạng mục phục vụ bay... Chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ di dời ga An Mỹ về xã Tam Thành (H.Núi Thành) và nghiên cứu, đề xuất giải pháp phát triển dịch vụ vận tải hàng hóa tại ga Núi Thành...

Thông tin thêm về các cam kết mở cửa thị trường lĩnh vực dịch vụ logistics trong các hiệp định thương mại tự do vừa ký kết, như CPTPP, EVFTA hay RCEP, Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh cho hay “không quá xa so với các cam kết của VN trong WTO”. Riêng đối với dịch vụ logistics, ông Tuấn Anh khẳng định các hiệp định này có thể tác động tới triển vọng phát triển ở hai góc độ: cam kết mở cửa thị trường trong lĩnh vực vận tải và phục vụ vận tải; cam kết trong các lĩnh vực ảnh hưởng đến dung lượng thị trường dịch vụ logistics trên các góc độ quy mô do tăng nguồn cầu dịch vụ, chất lượng dịch vụ, nhu cầu mở rộng công suất, đầu tư và thực hiện dịch vụ. “Trong cả hai khía cạnh này, cơ hội và thách thức đều khá lớn trong bối cảnh doanh nghiệp logistics nội địa có sức cạnh tranh không cao”, ông nói thêm.