Giữ nguyên kiến nghị xuất khẩu gạo có kiểm soát

Trong kiến nghị, Bộ Công thương gần như giữ nguyên nội dung về xuất khẩu gạo so với đề xuất cách đây 1 tuần. Theo Bộ Công thương, các doanh nghiệp kiến nghị phương án xuất khẩu gạo có kiểm soát và vẫn đảm bảo sản xuất và tăng trưởng kinh tế . Đoàn liên ngành (do Bộ Công thương dẫn đầu) cũng đề xuất lượng gạo được phép xuất khẩu trong tháng 4 và 5 vào khoảng 800.000 tấn, giảm 40% so với cùng kỳ được phép xuất khẩu của năm 2019.