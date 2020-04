Gỡ "giới nghiêm" cho hai mặt hàng sữa bột Phần Lan

Đó là hai sản phẩm sữa bột nguyên liệu nhập khẩu Valio Eila Lactose Free Whole Milk Powder và Valio Eila Lactose Free Skimmed Milk Powder do Phần Lan sản xuất. Theo Bộ Công thương , thực hiện quy định tại điểm b khoản 4 điều 17 Nghị định 15/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm về việc áp dụng phương thức kiểm tra đối với thực phẩm nhập khẩu, các cơ quan kiểm tra nhà nước đối với thực phẩm nhập khẩu do Bộ Công thương chỉ định sẽ chuyển từ phương thức kiểm tra chặt sang phương thức kiểm tra thông thường về an toàn thực phẩm đối với 2 sản phẩm sữa bột nguyên liệu nhập khẩu nêu trên do Phần Lan sản xuất (có mẫu bao bì).