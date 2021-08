Gỡ khó cho '3 tại chỗ'

Phát biểu tại hội nghị trực tuyến toàn quốc sáng 8.8 do Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì, bà Nguyễn Thị Phương, Chủ tịch HĐQT Công ty CP dịch vụ thương mại tổng hợp VinCommerce, cho rằng dù biện pháp “3 tại chỗ” của Chính phủ đề ra là rất đúng đắn, song qua thực tế triển khai cho thấy chỉ có thể hiệu quả trong thời gian ngắn hạn, khoảng 1 - 2 tuần. Về dài hạn nếu có phát sinh nguồn lây bệnh thì “3 tại chỗ” sẽ tạo thành ổ lây nhiễm lớn. Từ đó, bà Phương đề xuất biện pháp “vùng đệm” xung quanh nhà máy để lực lượng lao động vừa có thể ăn nghỉ, giãn cách và thực hiện một số nhu cầu cá nhân vừa đảm bảo thực hiện tốt các quy định về phòng chống dịch bệnh của Chính phủ. “DN sẽ chủ động tìm kiếm các “vùng đệm” như trường học, trường nghề, kho, sân vận động, nhà thi đấu chưa được sử dụng tại địa phương gần ngay nhà máy. Tuy nhiên, giải pháp hữu hiệu này chỉ có thể thành công khi có sự hỗ trợ của Chính phủ và chính quyền sở tại. Do đó, DN mong muốn Chính phủ phê duyệt giải pháp “vùng đệm” và có thể nhân rộng mô hình này. Chủ trương “vùng đệm” sau khi có phê duyệt từ Chính phủ sẽ do chính quyền địa phương quyết định và chỉ đạo thực hiện trực tiếp”, bà Phương kiến nghị.