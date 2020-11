'Gỡ khó' thanh toán cho thu phí tự động không dừng

Công ty TNHH thu phí tự động VETC, chủ đầu tư giai đoạn 1 dự án thu phí tự động không dừng ETC , cho biết cả nước hiện đã có hơn 1 triệu xe ô tô dán thẻ E-tag và sử dụng dịch vụ thu phí tự động không dừng ETC. Số lượng xe dán thẻ đã tăng thêm hơn 20% so với thống kê hồi đầu năm nay, dù vậy, nhiều chủ xe dán thẻ nhưng không thường xuyên sử dụng.