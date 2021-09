Gói hỗ trợ lãi suất trực tiếp: Doanh nghiệp tha thiết khẩn cầu

Theo số liệu kinh tế - xã hội do Tổng cục Thống kê công bố, 8 tháng năm nay, do tác động bởi Covid-19, cả nước có 85.500 DN rời khỏi thị trường. Đáng chú ý, trong số đó, 43.200 DN tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 25,9%; 30.100 DN ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 24,5% và 12.200 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm 2020. Trung bình mỗi tháng có gần 10.700 DN rời khỏi thị trường.