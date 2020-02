Grab tính cho nhân viên làm việc ở nhà để phòng dịch Corona

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch viêm phổi cấp do chủng virus Corona mới (2019-nCoV) gây ra, bên cạnh việc tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn từ Bộ Y tế và các cơ quan chức năng, Grab cũng đã chủ động thực hiện nhiều biện pháp nhằm ứng phó với dịch bệnh toàn cầu này.

Cụ thể, Công ty thường xuyên truyền thông đến các hợp tác xã, đối tác tài xế, đối tác nhà hàng, khách hàng về việc thực hiện các biện pháp phòng dịch như: khuyến cáo đeo khẩu trang đúng cách, hướng dẫn giữ vệ sinh, khử trùng phương tiện; rửa tay thường xuyên; tăng cường dinh dưỡng và nghỉ ngơi; liên hệ ngay đến cơ quan y tế và tổng đài Grab khi cảm thấy không khỏe, hoặc có dấu hiệu sốt, ho, khó thở...

Ngoài ra, đối với đối tác nhà hàng, Grab khuyến cáo một số biện pháp bổ sung để bảo đảm an toàn khi chế biến và giao đồ ăn như: luôn mang găng tay; thường xuyên vệ sinh, khử trùng khu vực chế biến thức ăn; rửa tay bằng dung dịch có cồn; tăng cường thêm một lớp bọc thực phẩm với tem khóa an toàn nhằm đảm bảo thức ăn được giao đến khách hàng một cách an toàn nhất.

Đặc biệt, Grab thông báo tạm dừng toàn bộ các chuyến công tác của nhân viên công ty đến Trung Quốc . Các nhân viên Grab từ Trung Quốc trở về được khuyến cáo làm việc ở nhà tối thiểu 14 ngày và chủ động thăm khám tại các cơ quan y tế nếu cảm thấy không khỏe.

Đại diện Công ty thông tin Grab đã chuẩn bị sẵn sàng kế hoạch cho phép nhân viên Grab làm việc ở nhà trong trường hợp cần thiết, tùy vào diễn biến dịch bệnh, chỉ đạo của các cơ quan chức năng và hạn chế đi công tác đến các tỉnh thành khác hoặc quốc gia khác nếu không thật sự cần thiết.