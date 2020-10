Hai nữ tiếp viên hàng không vào bán kết Hoa hậu Việt Nam 2020

Vốn là vị trí yêu cầu ngoại hình sáng trong ngành hàng không, những nữ tiếp viên hàng không luôn được đánh giá cao về nhan sắc. Tại vòng sơ khảo các khu vực của HHVN 2020, đã có 2 nữ tiếp viên hàng không của cùng một hãng bay lọt vào nhóm 60 cô gái đẹp nhất Việt Nam.

Ngoài điểm mạnh về ngoại hình, Nguyễn Thị Ngọc Tuyết còn là một trong những tiếp viên trưởng trẻ nhất của Vietjet. Cô tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm Trung Ương nhưng lại quyết định bén duyên với “bầu trời”. Tháng 1.2018, Tuyết vượt qua kỳ thi tuyển của Vietjet và chỉ hơn 1 năm sau, vào tháng 5.2020, thí sinh mang số báo danh 035 này đã đảm nhiệm vị trí tiếp viên trưởng.

Ngoài những giờ bay, cô còn là tình nguyện viên tích cực của tổ chức “Team thiện nguyện Hà Nội”, thường xuyên tham gia vào các hoạt động từ thiện, quyên góp và phát quà cho các cá nhân có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu vùng xa. Gần đây, Ly còn tham gia tình nguyện cho dự án Hành trình ước mơ xanh, giúp xây dựng đường giao thông, vận chuyển nước sạch cho người dân vùng cao Yên Bái.

Chia sẻ về lý do dự thi Hoa hậu Việt Nam 2020, Ngọc Tuyết cho biết cô tới với cuộc thi như một cơ duyên khi tình cờ đọc được một bài báo về quyết định dời lịch sơ khảo của cuộc thi vì lý do dịch Covid-19. Do vậy, cô nộp hồ sơ khá sát hạn cuối dự thi. Tham gia cuộc thi, Ngọc Tuyết mong muốn được trở thành người có sức ảnh hưởng với cộng đồng để làm những điều tốt đẹp, hỗ trợ tới những người có hoàn thành khó khăn trong cuộc sống