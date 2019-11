Hãng tư vấn xếp Việt Nam gần nhóm 10 quốc gia có hộ chiếu 'yếu' nhất

Sáng 26.10, Vincom Plaza Dĩ An đã chính thức khai trương và đi vào hoạt động. Đây là sự kiện được mong chờ hàng đầu năm 2019 tại Dĩ An, thu hút hàng ngàn khách hàng đổ về, theo đó bất động sản Dĩ An sôi động.