Hành khách thương gia bị 'tố' sàm sỡ: Chỉ bị vấp té nên động chạm ?

Sáng nay (28.7), phóng viên Thanh Niên đã liên lạc với hành khách thương gia bị “tố” sàm sỡ nữ hành khách trên chuyến bay của Vietnam Airlines. Hành khách trên là ông Vũ Anh Cường.

Cụ thể, ông Vũ Anh Cường cho biết đang công tác ở nước ngoài và sự việc không như báo chí đăng tải. Trong thông tin trao đổi với Thanh Niên qua tin nhắn SMS, ông Cường viết: “Anh ăn trưa rồi ra máy bay gần giờ bay… vấp té rồi bám lên thành ghế. Chỉ có động chạm vào một cặp vợ chồng ngồi hàng ghế giữa ngoài 30 tuổi. Hành khách nữ ngồi cạnh chồng. Máy bay chuẩn bị cất cánh, hành khách và tiếp viên đầy khoang… Làm sao có chuyện như báo đăng?”. Sau khi người viết hỏi thêm là ông ở Hà Nội bay đi nước ngoài luôn hay sao? Ông có bị say lúc đó không? Ông Vũ Anh Cường trả lời: “Anh có cuộc họp ở nước ngoài. Anh vào Sài Gòn rồi bay đi. Anh có uống chút chút thôi”.

Sau đó dù phóng viên hỏi thêm thông tin khác thì ông Vũ Anh Cường không trả lời.

Ông Vũ Anh Cường được giới đầu tư biết đến là cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ Đất Lành hoạt động chính về bất động sản. Ông Cường cũng đang sở hữu Công ty TNHH Thế kỷ 21 Bình Trưng Tây (Việt Nam) chuyên về xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng.

Như Thanh Niên trước đó đưa tin, trên chuyến bay VN253 từ Hà Nội đi TP.HCM của Vietnam Airlines chiều 26.7, một khách hàng hạng thương gia đã bị một cô gái trẻ ngồi ghế sát bên “tố” sàm sỡ . Ngay sau đó, tiếp viên trưởng chuyến bay xuất hiện. Sau khi hỏi nam hành khách có phải đang say không và ông ta đã thừa nhận, tiếp viên trưởng đã trấn an nữ hành khách và báo cáo cơ trưởng chuyến bay về vụ việc. Cơ trưởng chuyến bay sau đó quyết định từ chối phục vụ nam hành khách này. An ninh sân bay và nhân viên phục vụ mặt đất cũng có mặt và yêu cầu vị này ra khỏi tàu bay. Trong văn bản báo cáo lên cảng vụ, phi hành đoàn cho biết từ chối phục vụ do hành khách say rượu.

Cảng vụ Hàng không miền Bắc cho biết đã nhận được báo cáo về vụ việc và đầu tuần tới sẽ mời các bên liên quan gồm hành khách thương gia và nữ hành khách lên làm việc. Hiện Cảng vụ đã làm việc với Vietnam Airlines, lực lượng an ninh và xem xét hồ sơ bản tường trình của các bên liên quan.

Theo Thông tư số 13/2019 của Bộ GTVT quy định chi tiết chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam chính thức có hiệu lực từ 1.6, khách say rượu bia sẽ không được đi máy bay.