HEINEKEN Việt Nam tiếp tục là nơi làm việc tốt nhất châu Á

Năm nay, các doanh nghiệp nhận giải được Ban tổ chức lựa chọn từ 300 ứng viên sáng giá nhất thuộc 20 ngành nghề khác nhau, dựa trên một nghiên cứu chuyên sâu, đánh giá về môi trường làm việc, công tác nhân sự, sự gắn kết và mức độ hài lòng trong công việc của nhân viên tại mỗi công ty. Năm 2019, hàng ngàn nhân viên trên khắp Việt Nam đã tham gia khảo sát về Nơi làm việc tốt nhất tại châu Á của HR Asia.

Ông Leo Evers, Tổng giám đốc điều hành của HEINEKEN Việt Nam, cho biết: “Chúng tôi tin rằng nếu nguồn nhân lực của chúng tôi được đào tạo tốt hơn thì họ sẽ mang lại những đóng góp lớn hơn cho công ty và cho đất nước”.

Ông Leo Evers nói thêm rằng phát triển bền vững không chỉ là cam kết mà đã trở thành mục tiêu cốt lõi trong hoạt động kinh doanh của HEINEKEN Việt Nam, với trọng tâm chính là quan tâm đến Con người, Hành tinh và Sự thịnh vượng. Đối với HEINEKEN Việt Nam, con người là trọng tâm trong mọi hoạt động kinh doanh, do đó công ty liên tục trao quyền và phát triển nhân sự của mình qua nhiều chương trình đào tạo, đặc biệt là các chương trình STA (Dự án làm việc ngắn hạn) và GO Places cho nhân viên ở mọi cấp độ để tối ưu hóa tiềm năng của họ và cung cấp cho họ một nơi làm việc an toàn, không ngừng chủ động học hỏi và phát triển.

"Thành công của HEINEKEN Việt Nam chủ yếu nhờ vào những cam kết của công ty đầu tư phát triển cho đội ngũ nhân viên của mình. Nói một cách khác, chính nhân viên của công ty là những người xây dựng nên môi trường làm việc tốt cho chính họ" - vị này nhấn mạnh.