Hiệu quả từ các phong trào phụ nữ tiết kiệm điện

Thi đua tiết kiệm điện



Trong năm 2018, Hội LHPN tỉnh Đồng Tháp phối hợp Công ty Điện lực Đồng Tháp (đơn vị thành viên của Tổng công ty Điện lực miền Nam - EVN SPC) tổ chức vận động các Hội trực thuộc tham gia nhiều phong trào thi đua hộ gia đình sử dụng điện an toàn , tiết kiệm và hiệu quả. Trong đó phải kể đến việc vận động các chi hội thành lập các tổ phụ nữ sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. Tại mỗi huyện, thị, thành vận động từng xã, phường, thị trấn thành lập 1 tổ, mỗi tổ khoảng 20 thành viên là phụ nữ. Trong các buổi sinh hoạt, các thành viên sẽ tuyên truyền, vận động ý thức thực hành tiết kiệm điện như: tắt các thiết bị điện khi không cần thiết; tận dụng tối đa ánh sáng, gió tự nhiên; chọn mua và sử dụng các thiết bị tiết kiệm điện (đèn compact, đèn led, bình nước nóng năng lượng mặt trời...).

Bên cạnh đó, Hội LHPN các cấp cũng phối hợp với ngành điện xây dựng mô hình thi đua tiết kiệm điện tại các chi hội; hướng dẫn sử dụng điện an toàn và sử dụng các thiết bị tiết kiệm điện. Thông qua đó giúp hội viên biết cách sử dụng điện đúng lúc, đúng chỗ, đúng cách, đúng nhu cầu, góp phần tiết kiệm điện, giảm chi phí gia đình.

Điển hình trong phong trào này là H.Tháp Mười. Chị Bùi Thị Thùy Linh, Phó chủ tịch Hội LHPN H.Tháp Mười, chia sẻ: “Phong trào thi đua hộ gia đình sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả tuy mới được phát động và xây dựng nhưng tạo được sức lan tỏa tốt trong chị em hội viên. Ngay sau khi được hình thành, các tổ thường xuyên tuyên truyền, tập huấn cho cán bộ, hội viên phụ nữ cách sử dụng điện hiệu quả như: sử dụng các loại đèn huỳnh quang thay cho bóng đèn sợi đốt; tắt đèn và các thiết bị điện khi không sử dụng; tắt tivi, tắt quạt điện bằng nút bấm tắt nguồn, không tắt bằng điều khiển từ xa; hạn chế bật các thiết bị điện trong giờ cao điểm... Từ đó, nâng cao nhận thức, hành vi, thói quen trong việc sử dụng điện hằng ngày tại gia đình của các chị em”.

Chị Nguyễn Thị Bích Phượng (ngụ ấp 1, xã Tân Kiều, H.Tháp Mười) cho biết từ khi triển khai phong trào thi đua hộ gia đình sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, gia đình chị đã thay đổi cách sử dụng các thiết bị điện. Hằng tháng, khi nhận hóa đơn tiền điện, gia đình đều so sánh số điện năng tiêu thụ với kỳ trước để điều chỉnh cách sử dụng điện hợp lý. Từ đó, mọi thành viên trong gia đình chị đã có ý thức sử dụng điện một cách hiệu quả và an toàn.

Tương tự, chị Nguyễn Thị Huyền (ngụ ấp 1, xã Tân Kiều, H.Tháp Mười) chia sẻ: “Nhờ tham gia phong trào gia đình tiết kiệm điện, tôi đã biết cách sử dụng các thiết bị điện hợp lý, góp phần tránh lãng phí điện trong sinh hoạt hằng ngày. Cụ thể như khuyến khích các thành viên trong gia đình thực hiện nguyên tắc “ra tắt, vào mở”; đối với các thiết bị điện như: nồi cơm điện, máy vi tính, quạt, máy điều hòa nhiệt độ, ti-vi... tôi đều tìm hiểu cách sử dụng sao cho hợp lý nhất để tiết kiệm điện”.

Để phong trào thi đua hộ gia đình sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, chị Bùi Thị Thùy Linh cho biết thêm thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động các cấp trực thuộc và các hội viên phụ nữ cùng gia đình thực hiện giám sát hoạt động sử dụng điện và cung cấp điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn huyện về thực hiện tiết kiệm điện năng, chống sử dụng điện lãng phí tại cơ quan, đơn vị và từng hộ gia đình, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.