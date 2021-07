Hỗ trợ 3 triệu đồng cho hộ kinh doanh

Một ngày sau khi Nghị quyết 68 được ban hành, trao đổi với Thanh Niên , một số hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh đều cho rằng mọi hỗ trợ của Chính phủ đối với họ trong lúc này đều rất đáng trân trọng, dù ít hay nhiều. Đáng nói, dù khó khăn, nhưng rất nhiều người lại bày tỏ lo lắng cho những người lao động tự do, bán thời gian hơn là bản thân mình. Bà Phan Thị Sáu, chủ tiệm hủ tiếu trên đường Âu Cơ (Q.Tân Phú), nói ngay, giờ đói quá rồi, nghỉ bán hơn tháng nay, ai cho gì đều tốt. Tui có 2 nhỏ người làm từ miền Tây lên đây phụ bán, nay nghỉ vì dịch cho về luôn rồi. Trước khi về, cho hai đứa 2 triệu đồng mà thấy tội quá, nhà đông anh em, mẹ mất sớm, về đó tiêu hết tiền rồi không biết lấy gì sống. “Hôm bữa bên hội phụ nữ cho bịch gạo do nhà hảo tâm trong phường tài trợ, rồi bên chùa cho đồ chay, cũng thấy ấm lòng. Nhà tui có đăng ký kinh doanh hẳn hoi, có giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm, nếu được hỗ trợ 3 triệu đồng sớm, phụ giúp cho mấy người làm, mình khổ nhưng họ còn khổ hơn”, bà Sáu nói.