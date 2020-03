Hỗ trợ sản xuất nội địa để kích cầu

Số doanh nghiệp (DN) tạm ngưng hoạt động có thời hạn tăng gần 20%, lên đến 16.200 đơn vị. Trong tháng 3 này, rất nhiều cơ sở sản xuất nhỏ đã buộc phải đóng xưởng do không còn nguồn nguyên phụ liệu để duy trì. Hàng ngàn lao động đã và đang đối diện với nguy cơ mất việc.

Bà Hòa Châu, chủ cơ sở may thời trang H.C tại Q.7 (TP.HCM), cho biết đã đóng cửa xưởng may có 60 công nhân từ cuối tháng 2 do không có phụ liệu để tiếp tục duy trì và trả lương công nhân. Xưởng may mặc H.C nằm trong số 16.200 DN tạm ngưng sản xuất kinh doanh nói trên.