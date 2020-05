Huyện Nhà Bè sắp lên quận

Mới đây, tại buổi làm việc với UBND huyện Nhà Bè , Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cho rằng Nhà Bè đang ở giai đoạn chuyển từ huyện thành quận và đây là đặc điểm lớn nhất của Nhà Bè. Theo kế hoạch vào năm 2025, huyện Nhè Bè, TP.HCM sẽ lên quận Nhà Bè. Chỉ có 200 hộ dân làm nông nghiệp

Ông Hoàng Tùng, Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè, cho biết cả huyện Nhà Bè chỉ còn 200 hộ dân làm nông nghiệp. Do đó, lãnh đạo UBND TP đặc biệt lưu ý, nếu huyện xây dựng kế hoạch rõ ràng hơn thì cuối năm 2025 sẽ trở thành một quận. Theo ông Hoàng Tùng, với số hộ dân làm nông nghiệp ít ỏi như vậy, huyện Nhà Bè sẽ có nhiều triển vọng lên quận hơn những huyện khác.

Không những thế, hiện nay việc đầu tư xây dựng hạ tầng, quy hoạch các khu đô thị của huyện khá tốt. Cụ thể mới đây nút giao thông Nguyễn Văn Linh đã được khởi công. Đây là nút giao thông quan trọng không chỉ với huyện Nhà Bè mà với cả khu Nam TP.HCM . Một công trình được chờ đợi quá lâu, kỳ vọng sẽ làm bật dậy cả khu vực về giao thông, thương mại, cũng như an sinh xã hội cho khu vực.

Nút giao thông Nguyễn Văn Linh khởi công được kỳ vọng giúp bật dậy cho cả khu vực phía Nam Ảnh: C.T.V

TP cũng đã có chủ trương mở rộng đường Nguyễn Hữu Thọ, nối Nhà Bè lên trung tâm quận 7, quận 4 và quận 1. Mặt khác, khu đô thị - cảng Hiệp Phước được kết nối giao thông sẽ tạo bước đột phá phát triển đô thị mạnh mẽ trong tương lai.

Ông Tùng cho rằng, một trong những điểm yếu của huyện Nhà Bè lâu nay là bị ngập do triều trường. Tuy nhiên, theo kế hoạch vào giữa năm nay, dự án chống ngập giai đoạn 1 hoàn thành và đưa vào vận hành, do đó ngập do triều sẽ không còn nữa. Đường Lê Văn Lương cũng đã có dự án nâng cấp, mở rộng đường, sẽ được quy hoạch kéo dài hơn 10 km, có điểm đầu giáp quận 4, đi qua quận 7, Nhà Bè đến điểm cuối Long Hậu, Cần Giuộc. Đoạn qua quận 7 được mở rộng lên 6 - 8 làn xe, lộ giới của đoạn này là 40 m. Đoạn qua Nhà Bè sẽ xây mới cả 4 cầu Rạch Đỉa, Long Kiểng, Rạch Tôm và Rạch Dơi, trong đó cầu Long Kiểng đang trong quá trình thi công.

Kích hoạt nhiều khu đô thị lớn

Không chỉ hạ tầng, việc quy hoạch phát triển các khu đô thị cũng được huyện Nhà Bè triển khai khá chỉn chu. Đơn cử trục đường Nguyễn Hữu Thọ từ quận 7 xuyên qua huyện Nhà Bè là con đường có những dự án trị giá nhiều tỉ USD đã được khởi động. Nổi trội lên là 1 đại dự án của Tập đoàn GS (đổi đất lấy hạ tầng cho tuyến đường Tân Sơn Nhất - Bình Lợi…) với diện tích 350 ha đang triển khai giai đoạn 1. Ngay sát đó là khu đô thị Dragon City rộng gần 100 ha của Tập đoàn Phú Long. Cách đó không xa là đại khu đô thị - cảng Hiệp Phước, siêu đô thị được quy hoạch có diện tích 3.911 ha từng thu hút những tập đoàn lớn trên thế giới đến tìm hiểu đầu tư.

Dự án của Tập đoàn GS (Hàn Quốc) đang khởi động giai đoạn 1 Ảnh: Đình Sơn

Theo Bí Thư Nguyễn Thiện Nhân, một đơn vị mà kinh tế không phải là nông nghiệp thì không gọi là huyện được nhưng hiện nay Nhà Bè chưa đạt quận. Do đó, việc quy hoạch lên quận phải duyệt trước năm 2025.