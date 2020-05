Kéo tư nhân vào phát triển ngành điện

Theo ông Nguyễn Văn Bình, để năng lượng đi trước một bước thì ngành năng lượng cần phải tăng trưởng trung bình trên dưới 10%/năm. Muốn vậy, từ đây đến năm 2030, đầu tư cho ngành này cần khoảng 150 tỉ USD, tức là trung bình mỗi năm cần 15 tỉ USD.

Tuy nhiên, muốn lôi kéo được tư nhân thì phải có thị trường cạnh tranh, minh bạch, có chính sách giá hợp lý, bởi nói đến tư nhân là nói đến lợi nhuận. “Trong phát triển ngành điện phải có tư nhân. Đồng thời phải có nhà nước để đảm bảo an ninh năng lượng, tiến bộ, công bằng xã hội. Chúng ta phải phối hợp hết sức nhuần nhuyễn cái này trong phát triển ngành điện”, ông Bình nói.

Theo Trưởng ban Kinh tế T.Ư, trong Nghị quyết 55 lần này cũng đã nêu rất rõ là giảm dần điện than với mức hợp lý, áp dụng các công nghệ phù hợp với môi trường, khai thác triệt để tối đa các ngành năng lượng tái tạo. Ông Bình cho rằng: Phải có những vấn đề phát triển mà kinh tế nhà nước vẫn phải giữ để dẫn dắt và điều tiết. Doanh nghiệp nhà nước là then chốt vì doanh nghiệp nhà nước chỉ tập trung vào các lĩnh vực, khâu then chốt, chứ không phải làm tất cả. Thế thì chỗ nào mà đảm bảo quốc phòng an ninh , đảm bảo những vấn đề về an ninh năng lượng quốc gia, đảm bảo an sinh xã hội thì chỗ đấy nhà nước phải làm. Còn những cái khác chúng ta có thể giao cho tư nhân làm, khuyến khích tư nhân tham gia.