Khách sạn phá sản hàng loạt

Cửa Lò, Sầm Sơn không có khách lưu trú Đang trong thời điểm du lịch biển nhưng những ngày này, TX.Cửa Lò (Nghệ An) vắng “như chùa Bà Đanh”. Năm nay, Cửa Lò có thêm 5 khách sạn mới đưa vào khai trương, nâng số khách sạn, nhà nghỉ lên 304 với hơn 14.000 phòng. Tuy nhiên, do dịch Covid -19 nên toàn bộ khách sạn, nhà nghỉ gần như đang phải đóng cửa bỏ không vì không có khách. Ông Hoàng Văn Phúc, Phó chủ tịch UBND TX.Cửa Lò, cho biết dù hoạt động tắm biển vẫn chưa bị cấm, nhưng do các nhà hàng phải dừng hoạt động để phòng, chống dịch nên khách không đến. Ngoài các chủ khách sạn, nhà hàng thất thu, điêu đứng, hàng ngàn người khác hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ du lịch cũngmất việc. Tình hình kinh doanh khách sạn tại TP biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) cũng đang lâm vào tình trạng tương tự. Bà Đàm Thị Thái, Trưởng phòng VH-TT TP.Sầm Sơn (Thanh Hóa), cho biết: “Thời gian cho mùa du lịch biển năm nay đã gần kết thúc, nhưng gần như 690 cơ sở lưu trú trên địa bàn TP đều phải đóng cửa do không có du khách”. Các khu du lịch biển khác trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa như Hải Tiến, Hải Hòa... cũng rơi vào tình cảnh không có khách. Hầu hết khách sạn, nhà nghỉ cho đến các nhà hàng đều “đói” khách dù thời tiết năm nay nắng nóng kéo dài, nước biển trong, rất thuận lợi cho du lịch biển phát triển. Khánh Hoan - Minh Hải