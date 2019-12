Không khí tại TP.HCM và Hà Nội sắp chạm mức cực nguy hại cho sức khỏe

Đáng nói, trời càng về trưa, mặt trời lên cao xua tan mây mù nhưng chất lượng không khí ở cả 2 thành phố không những không cải thiện mà có dấu hiệu ngày càng xấu đi. 10 giờ sáng, Air Visual thông tin chỉ số AQI tại TP.HCM đã lên tới 183, trong khi Hà Nội là 196, gần bước sang mức màu tím - cực kỳ nguy hại cho sức khỏe con người.

Cùng với đó, Hà Nội và TP.HCM đều góp mặt trong danh sách 10 thành phố có chất lượng không khí kém nhất toàn cầu, với vị trí xếp hạng lần lượt là thứ 5 và thứ 8.

Tại một Hội thảo về ô nhiễm không khí mới đây, PGS.TS Hồ Quốc Bằng, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu ô nhiễm không khí, thuộc Viện Môi trường và Tài nguyên, Đại học Quốc gia TP.HCM cho biết không khí tại TP.HCM đang ô nhiễm nghiêm trọng, chủ yếu ô nhiễm bụi (72,36% số liệu TSP quan trắc tại 12 vị trí giao thông vượt QCVN 05). Theo thống kê của WHO năm 2016, nồng độ trung bình năm của bụi min PM2.5 tại các đô thị ở Việt Nam khoảng 28 µg/m(cao hơn 3 lần so với khuyến nghị của WHO). Trong đó, TP.HCM có nồng độ bụi PM2.5 đạt tới gần 40 µg/m. Cùng với Cần Thơ và Bắc Ninh, TP.HCM đang là 1 trong 3 điểm đen khí thải của cả nước.