Người Việt chịu ô nhiễm giỏi hơn các nước khác?

Trình bày về hiện trạng ô nhiễm không khí tại TP.HCM, PGS.TS Hồ Quốc Bằng, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu ô nhiễm không khí, thuộc Viện Môi trường và Tài nguyên, Đại học Quốc gia TP.HCM cho biết không khí tại TP.HCM đang ô nhiễm nghiêm trọng, chủ yếu ô nhiễm bụi (72,36% số liệu TSP quan trắc tại 12 vị trí giao thông vượt QCVN 05). Theo thống kê của WHO năm 2016, nồng độ trung bình năm của bụi min PM2.5 tại các đô thị ở Việt Nam khoảng 28 µg/m(cao hơn 3 lần so với khuyến nghị của WHO). Trong đó, TP.HCM có nồng độ bụi PM2.5 đạt tới gần 40 µg/m. Cùng với Cần Thơ và Bắc Ninh, TP.HCM đang là 1 trong 3 điểm đen khí thải của cả nước.