Kích cầu tour nội

Đi về phía mặt trời

Những ngày cuối tháng 2, dù không phải cuối tuần nhưng khu nghỉ dưỡng Mercure (Vũng Tàu) vẫn khá đông khách. Trái với hình ảnh các điểm du lịch vắng hoe mùa dịch bệnh, du khách tới đây vẫn thoải mái vui chơi, ăn uống, tắm biển, chủ yếu là các gia đình có con nhỏ và người lớn tuổi. Các quán cà phê, nhà hàng nổi tiếng tại TP biển tuy không kín chỗ nhưng tỷ lệ lấp đầy cũng phải tới khoảng 60 - 70%, không còn tình cảnh ế như đợt cao điểm dịch cách đây gần 1 tháng.

Mũi Né kích hoạt gói du lịch giảm giá Ngày 3.3, Hiệp hội Du lịch Bình Thuận phối hợp với Sở VH-TT-DL công bố gói quảng bá du lịch điểm đến Bình Thuận có tên gọi “Oh, Wow - Mũi Né” (Ngạc nhiên Mũi Né). Đây là chương trình vận động các doanh nghiệp du lịch, lữ hành, điểm tham quan tham gia phát hành 1 triệu thẻ ưu đãi giảm giá tới 50%, miễn phí cho du khách, thời gian trong 3 năm (đến hết năm 2022), dành cho du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng ở Mũi Né. Chương trình hướng đến khách gia đình tự lái xe, khách đường hàng không có xe đưa đón, khách lẻ đi xe buýt, khách qua các hãng lữ hành trong nước và quốc tế và khách online. Quế Hà Vừa đặt vé máy bay cho gia đình 4 người từ Hải Phòng đi du lịch Đà Nẵng ngày 4.3, chị Ngọc Huyền ( Vừa đặt vé máy bay cho gia đình 4 người từ Hải Phòng đi du lịch Đà Nẵng ngày 4.3, chị Ngọc Huyền ( giảng viên ĐH tại Q.7, TP.HCM) cho biết sau tết, chị bay vào TP.HCM theo đúng lịch làm việc của trường nhưng do nhà trường liên tục lùi lịch học nên chị lại bay ra Hải Phòng ở nhà thêm với bố mẹ. Tuy nhiên thời gian ở nhà quá lâu, em gái chị (đang học lớp 7) cũng được nghỉ học dài, ở nhà chán nên cả nhà quyết định thực hiện thêm chuyến du xuân đầu năm thứ 2. “Nhà tôi định đi từ cuối tuần trước nhưng Hàn Quốc lại bùng nổ dịch nên cũng hơi sợ. Tuy nhiên nghĩ lại thấy VN an toàn hơn, đặc biệt ở các bãi biển nắng gió. Được cả từ vé máy bay đến đặt hàng khách sạn, dịch vụ nào giá cũng rẻ. Mỗi người hết có hơn 1 triệu đồng cả tiền vé và phòng, tội gì mà không đi...”, chị Huyền nói.

Đây có lẽ là tâm lý chung của các bậc phụ huynh khi các bé được nghỉ ở nhà thời gian dài như vậy. Bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc Phòng Tiếp thị và Truyền thông Công ty du lịch lữ hành Fiditour, cho biết khoảng 1 - 2 tuần trở lại đây, khách hàng đã bắt đầu hỏi mua tour trở lại, đa phần là các gia đình vì có con nghỉ lâu và “tranh thủ đi không hè này bọn trẻ không được nghỉ nhiều”. Chủ yếu khách hỏi tour nội địa, đi dưới dạng Free and Easy (chỉ yêu cầu các dịch vụ cơ bản như máy bay, khách sạn...). Bên cạnh đó, công ty cũng nhận được nhiều đơn đặt hàng của các đoàn khách MICE, khách đặt tour đi xa và khách hỏi tour từ tháng 7 tới cuối năm. “Hiện tại hầu hết các điểm đến đều đã công bố an toàn nên khách hàng cũng yên tâm hơn. Trong đó, chùm tour biển được lựa chọn nhiều nhất như Quy Nhơn, Đà Nẵng, Phú Yên, Phú Quốc. Ngoài ra, tour đi các tỉnh Tây nguyên cũng bán khá chạy. Thị trường nội địa nói chung đang có dấu hiệu khởi sắc, tương đối đi vào ổn định”, bà Thu thông tin.

Ông Phan Hải Hoàng Duy, Trưởng phòng Kinh doanh - Công ty cổ phần dịch vụ du lịch Sắc Việt, thông tin thêm: Sắc Việt cũng ghi nhận tình hình khách nội địa khả quan, chủ yếu là khách từ các tỉnh miền Bắc đặt tour vào miền Nam, miền Trung “trốn dịch”. Các điểm đến như Phú Quốc, Phú Yên, Nha Trang và Đà Nẵng dần ổn định hơn nhờ lợi thế thời tiết cùng nguồn khách Nga vẫn tương đối dồi dào.

Giá tour giảm sâu

Theo nhận định của Sở Du lịch TP.HCM, kinh nghiệm từ những đợt khủng hoảng trước cho thấy khi mùa dịch đi qua, du khách Việt sẽ là những người đi du lịch đầu tiên. Thị trường nội địa sẽ nhanh chóng khởi sắc nếu có các chương trình giảm giá hấp dẫn, trong khi thị trường quốc tế phải mất từ 3 - 6 tháng mới hồi phục sau dịch, để khai thác thị trường mới phải mất 3 năm.

Do đó các chương trình kích cầu do Sở Du lịch TP phối hợp cùng Hiệp hội Du lịch TP.HCM triển khai đều chủ yếu tập trung vào thị trường trong nước. Hiện với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp, những tour đường bộ do nhóm khuyến mãi kích cầu thiết kế giảm từ 15 -18% so với cùng kỳ, về tour máy bay thực tế giảm 22%. Đơn cử, tour Pleiku - Cao nguyên Măng Đen - Kon Tum - Ban Mê Thuột 5 ngày 4 đêm, đi về bằng xe, giá 4,169 triệu đồng/khách giảm còn 3,34 triệu đồng/khách. Tour Đà Nẵng - Hội An - Huế 4 ngày 3 đêm, đi máy bay giá 6,5 triệu đồng/khách giảm còn 4,74 triệu đồng/khách... Ban tổ chức cho biết thời gian tới, nếu được các đơn vị cung ứng dịch vụ, hàng không tiếp tục giảm, nếu được nhà nước hỗ trợ giảm thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp như năm 2009... mức giảm giá tour kích cầu sẽ mạnh hơn.

Saigontourist Group mới đây vừa công bố chương trình kích cầu lần 1 năm 2020 với mức giảm từ 10 - 60% giá dịch vụ đi cùng nhiều ưu đãi tặng kèm... tại hàng loạt khách sạn lớn trong hệ thống. Giá tour du lịch của Lữ hành Saigontourist cũng giảm sâu, trong đó tour Phú Quốc (3 ngày) bay với Vietnam Airlines, nghỉ tại khu nghỉ dưỡng 4 sao Sài Gòn - Phú Quốc có giá trọn gói chỉ còn 4,079 triệu đồng, áp dụng từ ngày 1.3 - 31.5.