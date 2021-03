Kích hoạt “hộ chiếu vắc xin” thế nào ?

Trong văn bản mới nhất vừa gửi Thủ tướng liên quan đến đề xuất mở cửa du lịch quốc tế , Hội đồng Tư vấn du lịch Việt Nam (TAB) bày tỏ quan điểm ủng hộ một chính sách đảm bảo được an toàn cho đi lại và hạn chế được rủi ro gây lây nhiễm ra cộng đồng, đồng thời cho phép từng bước mở cửa cho việc đi lại mà không phải cách ly. Đơn vị này cũng đưa ra gợi ý về một lộ trình được đánh giá sẽ đảm bảo an toàn ở mức cao nhất, hạn chế tối đa rủi ro. Theo tiến trình này, đầu tiên Việt Nam cần có các chính sách yêu cầu “hộ chiếu tiêm chủng”; kiểm tra Covid-19 trước chuyến bay và kiểm tra khi đến. Chính phủ cũng nên có chính sách bảo hiểm y tế du lịch bắt buộc, bao gồm bảo hiểm Covid-19 cho tất cả khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách Việt Nam đi du lịch nước ngoài. Bảo hiểm Covid-19 nhằm đảm bảo quyền lợi và sự an toàn của du khách, công ty du lịch và chính quyền địa phương trong trường hợp hủy hoặc hoãn chuyến du lịch, cũng như kiểm tra, điều trị, sơ tán y tế và hồi hương. Song song, Bộ Tài chính cho phép doanh nghiệp bảo hiểm tại Việt Nam nghiên cứu, bán các sản phẩm bảo hiểm du lịch về dịch bệnh Covid-19 như các trường hợp dịch bệnh khác theo quy định của pháp luật.