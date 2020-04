Kiến nghị miễn giảm thuế thu nhập cá nhân

Đại diện Công ty kiểm toán EY cho biết so với các nước khác, VN phản ứng chậm và gần như không có hỗ trợ cho người nộp thuế là đối tượng có thu nhập từ tiền công tiền lương. Quy định giãn nộp thuế hiện tại chỉ áp dụng cho cá nhân và hộ kinh doanh. Trong khi đó, các nước lân cận như Nhật, Thái Lan, Philippines, Indonesia, Malaysia... đều thực hiện việc gia hạn thời gian nộp hồ sơ và nộp tiền thuế cho quyết toán thuế TNCN năm 2019. Theo đánh giá của vị này, ảnh hưởng của Covid-19 trong năm 2020 còn hơn cả ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế năm 2009. Do đó đề xuất xem xét giảm 50% thuế TNCN cho tất cả đối tượng từ tháng 3 đến hết tháng 8.2020 để tạo điền kiện cho người nộp thuế có thể trang trải chi phí và ổn định cuộc sống trong giai đoạn khó khăn do Covid-19 là phù hợp. Đồng thời, VN có thể thực hiện ngay việc giãn nộp thuế TNCN cho tất cả đối tượng giai đoạn từ tháng 4.2020 đến hết tháng 8.2020 và nếu tình hình ngân sách cho phép, Chính phủ có thể thực hiện việc giảm tiền thuế TNCN 50%