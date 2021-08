Kiến nghị ‘xã hội hóa’ tiêm vắc xin mũi 2 cho công nhân 3T

Tối 29.8, ông Nguyễn Văn Bé, Chủ tịch HBA xác nhận thông tin trên và cho biết, sau khi kiến nghị xin cho tiêm ngừa vắc xin mũi 2 cho người lao động đang thực hiện sản xuất “3 tại chỗ” và “vét” mũi 1 cho số công nhân chưa tiêm, Hiệp hội đã lên “Chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp chăm sóc sức khỏe người lao động” với đề xuất cho xã hội hóa trong mọi hoạt động phòng chống dịch.

Theo đó, HBA gửi kiến nghị này nhằm giảm áp lực về nhân sự y tế quận/huyện tổ chức tiêm ngừa tại các khu công nghiệp.

Cụ thể, công ty đầu tư hạ tầng và các doanh nghiệp trong khu công nghiệp có thể ký kết với các bệnh viện tư, các tổ chức y tế ngoài công lập để tổ chức đội tiêm theo đúng quy định Bộ Y tế. Ban Chỉ đạo và Sở Y tế sẽ cung cấp vắc xin và bác sỉ giám sát (nếu cần) tổ chức trong các Khu chế xuất – Khu công nghiệp và Khu Công nghệ cao để kịp thời hạn đa qua 9 tuần. Trước đó, BHA cho biết, Intel Việt Nam đã ký với Bệnh viện Bắc Mỹ nhận vắc xin của Sở Y tế để tiêm “vét” cho công nhân. Mô hình “xã hội hóa” này có thể áp dụng ra 18 khu trong toàn thành phố.

Hiện có khoảng 250.000 công nhân tiêm mũi 1 (vắc xin AstraZeneca) đã qua 9 tuần, trong đó công nhân “3 tại chỗ” khoảng 60.000 người. Số này hiện đang rất cần bổ sung tiêm mũi 2 theo hình thức xã hội hóa như nói ở trên.

Số công nhân trong Khu chưa đi làm, cũng không có điều kiện đến điểm tiêm ngừa, kiến nghị Ban CHỉ đạo cho họ tiêm mũi 2 hoặc mũi 1 “vét” trên tinh thần không phân biệt có thường trú, tạm trú, thành phố hay tỉnh lẻ…

Ngoài ra, một số công nhân đã tiêm mũi 1 cách đây 9 tuần, chưa đi làm, nhưng lại cư trú vùng giáp ranh như khu nhà trọ Dĩ An, Thuận An (Bình Dương) và làm việc tại KCX Linh Trung; công nhân ở Đức Hòa (Long An) làm việc tại KCN Tây Bắc Củ Chi, công nhân ở Đồng Nai làm việc tại Khu Công nghệ cao, công nhân ở Cần Giuộc (Long An) làm việc ở KCN Hiệp Phước… cần thông báo để y tế chính quyền sở tại hỗ trợ tiêm mũi 2. Nếu được, Khu và doanh nghiệp thông báo cho công nhân quay về tiêm ngừa tại điểm tiêm gần nhất tại khu giáp ranh do doanh nghiệp tổ chức tiêm mũi 2.