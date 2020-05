Kiều hối 'ngấm đòn' Covid-19

Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh TP.HCM, lượng kiều hối tháng 3 giảm khoảng 8% do ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên tính cả quý 1, lượng kiều hối vẫn tương đương so với cùng kỳ năm ngoái, ở mức 1,2 tỉ USD do lượng tiền chuyển về dịp Tết Nguyên đán tăng.