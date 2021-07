Kinh tế 'vượt bão' dịch bệnh: Niềm tin vào Chính phủ có tầm và dám hành động

Đánh giá kinh tế 6 tháng cuối năm khó khăn hơn nhiều so với 6 tháng cuối năm ngoái, nhưng các tổ chức uy tín nước ngoài cũng như các chuyên gia hàng đầu trong nước đều cho rằng với tinh thần quyết liệt, tính thiết thực và hiệu quả trong chỉ đạo điều hành của Thủ tướng Chính phủ , kinh tế Việt Nam sẽ đạt được mục tiêu tăng trưởng, tạo đà cho giai đoạn tiếp theo là giai đoạn "bình thường mới" mà thế giới đang hướng tới.

Đọc kỹ và đánh giá rất cao Nghị quyết 63 ngày 29.6.2021 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công và xuất khẩu bền vững những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022, theo TS Trần Du Lịch, điểm nổi bật nhất là đẩy mạnh vấn đề phân cấp phân quyền cho các cấp, còn các bộ ngành trung ương tập trung vào làm chính sách, làm quy hoạch, thực hiện việc kiểm tra giám sát, nhất là thanh tra công vụ. “Đây là cốt lõi của cách làm chính sách. Nếu làm được việc này thì chúng ta sẽ có một sự đột phá trong mô hình quản lý mới, hiệu quả của Chính phủ”, ông Lịch nhấn mạnh và cho rằng phân cấp phân quyền có thể áp dụng ngay trong việc triển khai các gói an sinh xã hội cho người lao động

Ngân hàng UOB ( Singapore ) đánh giá: Với tăng trưởng 6 tháng đầu năm 2021 đạt 5,64% cùng với mức thấp của nửa cuối năm 2020 (trung bình: 3,6%), chúng tôi giữ nguyên dự báo tăng trưởng GDP cả năm của Việt Nam ở mức 6,7% so với mức dự báo chính thức 6 - 6,5% của Chính phủ Việt Nam. Dự báo này dựa trên tính toán tốc độ tăng trưởng trung bình khoảng 7,7% trong 6 tháng cuối năm 2021, vào khoảng gấp đôi tốc độ tăng trưởng trung bình trong 6 tháng cuối năm 2020 và có thể đạt được nếu các hoạt động kinh tế tiếp tục diễn ra bình thường và không bị gián đoạn một cách đáng kể.

“An sinh lúc này càng trở nên quan trọng vì đợt dịch vừa qua, những người lao động tự do, những ngành nghề nhỏ từ hớt tóc, bán hủ tiếu, những người làm ngày nào sống ngày đó cực kỳ khó khăn. TP.HCM đang làm rất nhanh gói hơn 800 tỉ dành cho an sinh, Hội đồng Nhân dân quyết xong là triển khai ngay tới người dân. Quan điểm phân cấp phân quyền của Thủ tướng, tôi cho rằng nên áp dụng mạnh trong việc này”, ông Lịch đề xuất và giải thích thêm, dù số lượng doanh nghiệp (DN) thành lập mới trong 6 tháng đầu năm tăng kỷ lục nhưng cũng có hơn 70.000 DN ngưng hoạt động. Điều này tác động tiêu cực rất lớn đến kinh tế - xã hội vì DN đóng cửa thì thất nghiệp tăng, thất nghiệp tăng thì sức mua giảm, sức mua giảm thì quy mô sản xuất giảm, quy mô sản xuất giảm thì tăng thất nghiệp. “Thế nên, để vòng luẩn quẩn này đừng xảy ra, phải dùng an sinh xã hội để giữ được sức mua”, ông Lịch nói.