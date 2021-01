10 năm đề án hạn chế xe cá nhân: ‘Tôi từng phản đối cấm xe máy’

Thời điểm giữ cương vị Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Hà Nội, năm 2016, khi Sở GTVT lấy ý kiến về đề án “Tăng cường quản lý phương tiện giao thông cá nhân nhằm giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn TP Hà Nội”, ông Liên đã đặt vấn đề: “Cấm xe máy thì dân đi lại bằng gì?”. Lý do theo ông, xe máy là phương tiện tiện ích của người dân, trong khi ô tô cá nhân cũng là đối tượng gây ách tắc giao thông.

Nói về sự thay đổi này trong quan điểm, ông Liên cho biết, trước đây ông cũng từng phản đối xe buýt nhanh BRT. Tuy nhiên, vài năm gần đây xe buýt nhanh đã chứng tỏ được hiệu quả, cá nhân ông và nhiều người trong gia đình thường xuyên sử dụng. “Nhà tôi hiện tại chỉ còn một chiếc xe máy, nhưng cũng ít sử dụng, nếu có đi đâu cũng dùng các phương tiện khác như xe buýt, BRT… Sự tiến bộ của xã hội tăng lên thì quan điểm của người dân cũng thay đổi theo”, ông Liên nói.

“Trước đây khu dân cư tôi ở người dân thường xuyên nấu bếp than tổ ong, rất độc hại và ô nhiễm môi trường . Hà Nội có quyết định cấm bếp than tổ ong, nhưng để thực hiện được thì Hội Phụ nữ phường và các tổ chức đoàn thể của phường đã quyên góp để tặng các hộ nghèo bếp từ. Sau đó, người dân cũng tự giác không dùng bếp than tổ ong nữa”, ông Liên nêu ví dụ và cho rằng, cấm xe máy cũng nên thực hiện như vậy. Với những người nghèo xe máy là phương tiện chính thì cần có chính sách hỗ trợ và chuyển đổi. Ngoài ra, công tác “chuẩn bị tư tưởng” có ý nghĩa rất quan trọng, tránh khi ban hành lệnh cấm lại gặp phản ứng mạnh từ phía người dân.