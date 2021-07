Có gì đặc biệt tại 'khu nhà ở đáng sống nhất' phía tây bắc Thủ đô?

Thuộc quần thể của Khu đô thị Thành phố giao lưu có quy mô 95 ha, An Bình City đã được trao tặng giải thưởng Khu nhà ở đáng sống nhất của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam.

Không phải ngẫu nhiên, nơi đây được nhận định là một trong những khu đô thị có môi trường sống tốt nhất phía tây bắc Thủ đô.

Với mong muốn mang lại một không gian sống an bình, thư thái cho cư dân, Tập đoàn Geleximco cùng đơn vị quản lý là Công ty CP Quản lý vận hành và khai thác bất động sản Geleximco (Geleximco PME) luôn cần mẫn trong vai trò của mình để vận hành Khu đô thị Thành phố giao lưu nói chung và dự án An Bình City nói riêng một cách tốt nhất, gìn giữ không gian yên bình giữa lòng thành phố náo nhiệt và một tiêu chuẩn sống vượt trội, kết hợp hoàn chỉnh giữa bất động sản nhà ở với hệ thống dịch vụ cao cấp.

“2 năm chuyển về đây sinh sống, tôi chưa từng hối hận về quyết định của gia đình mình”, anh Đức Tùng, cư dân tòa A1 dự án An Bình City, chia sẻ.

Những cung đường xanh - sạch - đẹp là hình ảnh thường xuyên được thấy tại An Bình City Nguồn Geleximco

An ninh đảm bảo nhờ các lớp bảo vệ

Được phát triển và xây dựng trong quần thể của Khu đô thị Thành phố giao lưu, An Bình City luôn được đặt mục tiêu an toàn là trọng tâm hành động.

Không chỉ là các lớp an ninh nghiêm ngặt, đơn vị quản lý Geleximco PME còn quan tâm sát sao đến yếu tố an toàn cho cuộc sống của cư dân. Hằng năm, tất cả nhân viên an ninh đều được tham gia đào tạo về kỹ năng phòng cháy chữa cháy , cứu nạn… Đội bảo vệ của dự án được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp và luôn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, an ninh tại dự án còn được hỗ trợ bởi hệ thống camera hiện đại kiểm soát toàn khu và vận hành thông suốt. Chốt bảo vệ tại các sảnh tòa nhà đều hoạt động 24/24 giờ.

Ngoài ra, hệ thống thang máy được trang bị hiện đại với thẻ ra vào mà chỉ những cư dân của An Bình City mới được sở hữu cũng góp phần đảm bảo an ninh, an toàn tại dự án.

Cảnh quan, môi trường được chăm sóc mỗi ngày

Cảnh quan sinh thái với thảm thực vật trù phú, bên cạnh mặt hồ rộng lớn là điểm nhấn riêng của An Bình City khiến nơi này được mệnh danh là “thành phố thu nhỏ trong lòng công viên thanh bình và yên tĩnh”.

An Bình City gồm 8 tòa căn hộ từ 28 - 35 tầng, với mật độ xây dựng khá thấp khi chỉ chiếm 31,6%, gần 70% diện tích còn lại là dành cho cảnh quan và không gian xanh.

Đáng chú ý, đây là một trong số rất ít dự án được hưởng tiện ích hồ điều hòa với diện tích gần 20 ha thuộc Khu đô thị Thành phố giao lưu, giúp thanh lọc không khí, giảm thiểu ô nhiễm, ồn ào, mang tới không gian trong lành đáng mơ ước giữa một Hà Nội đang ngày càng ngột ngạt, chật chội.

Để duy trì sự sạch đẹp, xanh mát quanh năm ấy, hằng ngày đều có những bàn tay bận rộn chăm sóc cho sắc xanh cũng như vệ sinh nơi này, đảm bảo môi trường sống xanh tươi vì sức khỏe của người dân trong bối cảnh mật độ đô thị hóa ngày càng cao tại Hà Nội.

Nơi đây có cả cuộc sống sôi nổi của một cộng đồng cư dân văn minh Nguồn Geleximco

Gắn kết cộng đồng bằng nhiều hoạt động

An Bình City là mái nhà chung của hàng ngàn gia đình. Đơn vị quản lý vận hành Geleximco PME luôn xác định nơi đây không chỉ có bốn mùa cây cối xanh tươi, có sự thanh bình tuyệt đối trong khuôn viên an toàn mà còn có cả cuộc sống sôi nổi của một cộng đồng cư dân văn minh.

Những câu lạc bộ sức khoẻ như bóng bàn bóng đá , bóng chuyền, cầu lông, tennis… luôn tấp nập mỗi chiều và mỗi cuối tuần.

Những tiện ích độc đáo như bể bơi, nhà hàng, cà phê, spa, các khu thể thao hiện đại, khu vui chơi trẻ em, quảng trường rộng rãi, đại lộ La Mã, đài phun nước,… hay các sự kiện được tổ chức thường xuyên như tết Trung thu, tết Nguyên đán đều là nơi gắn kết cộng đồng và khiến các cư dân hài lòng với thời gian nghỉ ngơi đáng giá ngay tại nơi mình sinh sống.

Cùng với đó, con đường ven hồ điều hòa cũng là địa điểm lý tưởng để cư dân thư thái dạo bộ hay thong thả đạp xe. Ở vị trí trung tâm hồ điều hòa là hệ thống đài phun nước hiện đại, khu thác tràn và đồi vọng cảnh, một địa điểm lý tưởng để tổ chức các bữa tiệc ngoài trời.