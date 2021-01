Hà Nội ứng phó với ô nhiễm không khí như thế nào?

Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội yêu cầu Sở TN - MT vận hành ổn định hệ thống quan trắc môi trường, cung cấp thông tin diễn biến chất lượng không khí liên tục tới các cơ quan báo chí, truyền thông để phục vụ công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng . Bên cạnh đó phối hợp với các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức ra quân từ đầu năm để kiểm tra, đôn đốc vận động người dân không đốt rơm rạ; rà soát vận động các cơ sở sản xuất bếp than, than tổ ong chuyển đổi loại hình kinh doanh , nhằm bảo đảm hoàn thành mục tiêu loại bỏ hoàn toàn bếp than tổ ong trên địa bàn.