Quản lý vận hành dự án bất động sản: Khó như 'làm dâu trăm họ'

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, việc quản lý cả một dự án với nhiều hạng mục, nhất là ở các dự án quy mô lớn, là rất phức tạp. Từ các dịch vụ nhỏ nhất như bảo vệ, vệ sinh môi trường cũng đều ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của cư dân chứ chưa nói tới công tác vận hành kỹ thuật tòa nhà, hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống thông tin, giám sát...

Có dự án bị bỏ bê khâu quản lý, dẫn đến tình trạng lộn xộn, mất vệ sinh, trang thiết bị xuống cấp và giá trị bất động sản cũng vì thế giảm đi. Trong khi đó, nhu cầu của cư dân thì rất đa dạng và để thoả mãn được chẳng khác nào “làm dâu trăm họ”.

"Quản lý vận hành dự án bất động sản là một công việc rất đặc thù, có liên quan mật thiết đến trật tự, an toàn sức khỏe và tính mạng của nhiều con người. Những đơn vị cung cấp dịch vụ này vì vậy cần phải đáp ứng những yêu cầu cao hơn về nghiệp vụ", đại diện Tập đoàn Geleximco (chủ đầu tư nhiều dự án lớn như Khu đô thị Thành phố Giao lưu, Khu đô thị Geleximco Lê Trọng Tấn, Khu đô thị Gelexia Riverside…) cho biết.

Đơn cử tại dự án An Bình City thuộc quần thể của Khu đô thị Thành phố Giao lưu, với quy mô gần 3.000 căn hộ, theo đại diện Geleximco đòi hỏi một đơn vị quản lý với đội ngũ bài bản, chuyên nghiệp mới có thể đảm bảo công tác vận hành một cách thông suốt, các quy trình quản lý phải được xây dựng riêng, phù hợp cho các khu chung cư quy mô lớn. Ngoài những công việc thường ngày còn phải tính được các nguy cơ rủi ro, luôn sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống khẩn cấp có thể xảy ra.

Công tác quản lý vận hành tại An Bình City suốt gần 3 năm từ khi dự án được bàn giao đến nay luôn an toàn và ổn định

Được biết đến là một trong những dự án quy mô nhất tại thị trường bất động sản thủ đô, An Bình City được Tập đoàn Geleximco dành trọn tâm huyết triển khai với mục tiêu mang đến cuộc sống tiện nghi, hiện đại, thay đổi tiêu chuẩn sống mới cho người dân Hà Nội.

Nhờ những kinh nghiệm trong công tác quản lý, vận hành cùng đội ngũ nhân sự chất lượng, Công ty CP Quản lý Vận hành và Khai thác bất động sản Geleximco (Geleximco PME) đã được chủ đầu tư tin tưởng lựa chọn sau khi cân nhắc rất kỹ lưỡng.

Theo đại diện Geleximco PME, quản lý bất động sản là nhằm đảm bảo cung cấp không gian sống và hoạt động tốt nhất cho cư dân, đồng thời làm gia tăng giá trị cho chính bất động sản mà cư dân đang sinh sống. Trong bối cảnh yêu cầu về chất lượng dịch vụ của con người dường như phi giới hạn thì việc có thể đem đến sự hài lòng cho cư dân là thách thức lớn nhất đối với mọi nhà quản lý. Dự án càng cao cấp thì hoạt động quản lý càng thách thức.

Tại An Bình City, Geleximco PME cung cấp một giải pháp khép kín, đa dạng các dịch vụ, từ hệ thống kiểm soát an ninh, vận hành bảo trì các hệ thống kỹ thuật, dịch vụ lễ tân, dịch vụ vệ sinh, tổ chức sự kiện…

Luôn chú trọng quản lý rủi ro, tạo môi trường sống an toàn , an ninh khu vực quản lý được đảm bảo 24/24, Geleximco PME rất đầu tư cho đội ngũ nhân sự dày dặn kinh nghiệm. Đơn cử, riêng bộ phận an ninh bảo vệ được bố trí tới gần 100 nhân sự, bộ phận vệ sinh là gần 60 nhân sự hay bộ phận kỹ thuật vận hành là 30 nhân sự… Tất cả đều đáp ứng được những yêu cầu khắt khe của Geleximco PME.