Sử dụng năng lượng hiệu quả, Việt Nam có thể tiết kiệm 6 triệu tấn dầu mỗi năm

Đó là con số đáng chú ý của chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm, được Bộ Công thương công bố mới đây tại lễ phát động cuộc thi sáng tạo logo và slogan về tiết kiệm điện.

Xung quanh vấn đề này, phóng viên Thanh Niên đã trao đổi với ông Phương Hoàng Kim, Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm năng lượng (Bộ Công thương).

Con số chúng ta có thể tiết kiệm tới 60 triệu tấn dầu quy đổi, tức mỗi năm 6 triệu tấn nếu hoàn thành mục tiêu chương trình là khá tham vọng. Vậy, cơ sở nào để chúng ta tin tưởng có thể hoàn thành mục tiêu này, thưa ông?

Theo dữ liệu công bố của Ngân hàng Thế giới , chỉ số cường độ năng lượng sơ cấp tính theo giá cơ sở 2015 cho năm 2019 của Việt Nam vào khoảng 5,94, thấp hơn so với Trung Quốc (6,69) nhưng cao hơn rất nhiều các nước ASEAN (Malaysia: 4,68; Indonesia: 3,53; Philippines: 3,12) và Ấn Độ (4,73), cao hơn rất nhiều so với các nền kinh tế hiện đại.

Điều này cho thấy, nền kinh tế Việt Nam không hiệu quả về mặt năng lượng. Nhiều đánh giá của chuyên gia và các tổ chức nghiên cứu uy tín quốc tế cho rằng Việt Nam vẫn còn nhiều cơ hội kỹ thuật để giảm thiểu tình trạng thất thoát và lãng phí ở khâu sử dụng năng lượng tại tất cả các lĩnh vực, từ sản xuất công nghiệp, thương mại dịch vụ cho đến tại hộ gia đình.

Các khảo sát, tính toán cho thấy, hiệu suất sử dụng nguồn năng lượng trong các nhà máy điện tuabin hơi đốt than, dầu của nước ta chỉ đạt được 28 - 36%, thấp hơn so với các nước phát triển khoảng 8 - 10%; hiệu suất các lò hơi công nghiệp chỉ đạt khoảng 70% vào năm 2014. Tuy nhiên, mức này vẫn thấp hơn mức trung bình của thế giới khoảng 10% và nếu so với các nước phát triển thì còn thấp hơn nữa.