Xử lý những ‘quả bom’ treo lơ lửng trên đầu người dân vùng mỏ Quảng Ninh

Hồi tháng 3, kiểm tra các bãi thải mỏ tại TP.Hạ Long, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký khẳng định, Quảng Ninh và ngành than sẽ quyết tâm đổi mới tư duy, tầm nhìn để xây dựng và triển khai các đề án phát triển kinh tế tuần hoàn, trên cơ sở tận dụng tối đa nguồn đất đá thải mỏ đang chiếm dụng hàng nghìn héc ta đất mỗi năm và gây ra những hệ lụy khôn lường về môi trường, ảnh hưởng lớn đến đời sống xã hội. Cũng theo Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, địa phương này đã giao ngành than nghiên cứu việc đưa moong khai thác lộ thiên đã kết thúc khai thác trở thành những hồ dự trữ nước ngọt, vừa bảo đảm bảo an toàn, an ninh nguồn nước, lại giảm được chi phí và thời gian so với phương án hoàn thổ vốn vừa khó khăn trong thực hiện mà chi phí lại tốn kém như trước đây; yêu cầu báo cáo các cơ quan chức năng thí điểm triển khai.