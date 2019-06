Lãi suất chịu áp lực

Tăng lãi suất trung dài hạn

Ngày 3.6, Ngân hàng (NH) TMCP Quốc tế VN (VIB) điều chỉnh tăng lãi suất huy động tiền đồng kỳ hạn 12 tháng từ 8,4%/năm lên 8,6%/năm, tăng 0,2%/năm. Ngoài ra, một số NH phối hợp với các công ty bảo hiểm cộng thêm lãi suất cho khách hàng gửi tiền ở mức cao.

Ngân hàng Nhà nước đã yêu cầu các ngân hàng thương mại không giảm được lãi suất thì ổn định mức lãi suất cho vay như thời gian qua để ổn định kinh tế vĩ mô, lạm phát Ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM Chẳng hạn, NH TMCP Hàng hải VN (MSB) kết hợp với Tập đoàn bảo hiểm Bảo Việt triển khai gói sản phẩm tiết kiệm và bảo hiểm sức khỏe, theo đó khách hàng gửi tiết kiệm và mua mới (hoặc tái tục) bảo hiểm sức khỏe sẽ được cộng ngay lãi suất 0,4%/năm trên mức lãi tiết kiệm tại thời điểm mở sổ. Đơn cử, lãi suất huy động kỳ hạn 24 tháng của nhà băng này là 7,8%/năm, khi tham gia chương trình khách hàng sẽ hưởng lãi suất 8,2%/năm.

NH TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) hợp tác cùng Bảo hiểm Dai-ichi Life triển khai chương trình khuyến mãi “Bảo hiểm đồng hành - An tâm tiết kiệm”, dành tặng 0,6% lãi suất cho các khách hàng mở mới tài khoản tiền gửi tiết kiệm trả lãi trước và phát hành mới hợp đồng bảo hiểm. Từ nay đến cuối năm, NH TMCP An Bình (ABBANK) cộng thêm 0,1 - 0,2%/năm đối với khách hàng gửi tiết kiệm online. Còn khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến tại NH TMCP Nam Á (Nam A Bank) sẽ được cộng thêm 1%/năm so với khi gửi tại quầy (từ 5,4 - 7,9%/năm tùy theo kỳ hạn).

Nhìn vào bảng lãi suất huy động tiết kiệm tiền đồng của các NH hiện nay, lãi suất huy động tiền đồng từ 1 - 3 tháng bị khống chế mức trần 5,5%/năm theo quy định của NH Nhà nước nên chỉ dao động từ 4,5 - 5,5%/năm, nhưng từ kỳ hạn 6 tháng tăng vọt lên 5,5 - 7,4%/năm, kỳ hạn 9 tháng lên 6 - 7,8%/năm, kỳ hạn 12 tháng ở mức 6 - 8,6%/năm; ở các kỳ hạn 24 tháng trở lên từ 6,5 - 8,6%/năm… Xu hướng lãi suất huy động ở những kỳ hạn dài cao hơn gần gấp đôi so với kỳ hạn ngắn và mức lãi suất huy động 8 - 8,6%/năm ngày càng phổ biến ở các NH.

Mức lãi suất huy động cao nhất thuộc về chứng chỉ tiền gửi, VietABank vừa qua phát hành chứng chỉ tiền gửi với mức lãi suất 9,1%/năm, trước đó SHB phát hành chứng chỉ tiền gửi với lãi suất cao nhất 8,6 - 8,9%/năm kỳ hạn từ 18, 24 và 36 tháng.

Yêu cầu NH giữ ổn định lãi suất

Ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó giám đốc NH Nhà nước chi nhánh TP.HCM, cho biết một số NH điều chỉnh tăng lãi suất gần đây chỉ là cục bộ, nhất là tăng lãi suất huy động vốn các kỳ hạn trung dài hạn.

Theo dõi các chỉ số hoạt động, chưa phát hiện NH nào vi phạm tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn vượt mức quy định 40%. Tuy nhiên một số NH đang có tỷ lệ này cao nên phải tăng cường huy động vốn trung dài hạn, đó là chưa kể tỷ lệ này đang dự kiến sẽ còn tiếp tục giảm xuống 30 - 35% trong thời gian tới nên các NH cần chuẩn bị nguồn vốn đáp ứng. Ông Minh thông tin thêm, các NH trên địa bàn thành phố hiện cho vay ngắn hạn chiếm 46 - 47% tổng dư nợ, còn cho vay trung dài hạn có chiều hướng tăng lên, chiếm khoảng 54% tổng dư nợ.

Trong thời gian qua, nguồn vốn huy động trung và dài hạn của các NH đang gia tăng, hiện chiếm khoảng 19,5% tổng huy động, tăng 4% so với cách đây 1 năm. Tương tự, huy động tiền đồng hiện chiếm 89% tổng huy động, huy động ngoại tệ 11%, so với thời điểm áp dụng lãi suất USD 0% vào năm 2015 thì lượng ngoại tệ huy động được chỉ còn một nửa. Điều này cho thấy người dân ngày càng tin vào sự ổn định hệ thống NH, gửi tiết kiệm tiền đồng có lợi hơn nắm giữ USD và vàng, đồng thời các NH cũng linh hoạt đưa ra sản phẩm dịch vụ hấp dẫn người dân hơn trước đây.

Tuy nhiên trước những diễn biến gần đây, ông Nguyễn Hoàng Minh thừa nhận, lãi suất đang chịu nhiều áp lực từ bên ngoài. Đó là cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung Quốc, tỷ giá trên thị trường quốc tế liên tục tăng giảm bất thường… đã gây áp lực lên lãi suất trong nước. “NH Nhà nước đã yêu cầu các NH thương mại không giảm được lãi suất thì ổn định mức lãi suất cho vay như thời gian qua để ổn định kinh tế vĩ mô, lạm phát. Các NH thương mại đảm bảo an toàn vốn và tiết giảm chi phí hoạt động để có thể giữ được mức lãi suất cho vay ổn định”, ông Minh cho biết.