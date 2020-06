Lại xảy ra cháy tại chợ An Đông khi đang sửa chữa

Theo biên bản làm việc lúc 17 giờ 15 ngày 18.6 về sự cố cháy tại tầng 4 chợ An Đông giữa Ban quản lý chợ An Đông, đội bảo vệ và bên thi công, lúc 13 giờ ngày 18.6.2020 (biên bản ghi nhầm ngày 18.6 sang ngày 17.6), có 4 công nhân được phân công khoan cắt tại tầng mái mặt tiền chợ đường Yết Kiêu (Q.5, TP.HCM).

Trện tầng 4 của chợ đang bị bỏ hoang, ngổn ngang nhiều thứ dễ gây cháy như nệm, bàn ghế Tuy nhiên, do công nhân thi công cắt sắt dùng máy hàn, lại không che chắn, để tia lửa rơi xuống dưới gây cháy. Sự việc xảy ra lúc 16 giờ 30 cùng ngày, biên bản làm việc ghi rõ: Nhóm công nhân thi công cắt sắt để rơi lửa xuống thanh gỗ bên phía trước tầng 4 nhà hàng cũ Casa gây cháy. Khi phát hiện cháy, nhóm công nhân đã sử dụng 4 bình xịt loại đại để dập tắt lửa. Trong lúc đó, đội bảo vệ cũng phát hiện và chạy lên hỗ trợ. Sau khi xử lý cháy xong, anh Dũng kỹ sư hiện trường báo cho lãnh đạo biết.

Điều đáng nói là trong lúc xảy ra cháy nổ tại đây, đã không có người giám sát tại hiện trường. Đặc biệt, khu vực cháy này là tầng 4, nơi trước đây là khách sạn, nhà hàng Casa của Công ty Việt Hoa đã bỏ bê nhiều năm nay, không còn hoạt động. Trên tầng 4 này, còn chứa rất nhiều vật dễ gây cháy nổ như nệm cao su, bàn ghế cũ chất ngổn ngang. Rất nhiều lần tiểu thương chợ đề nghị Ban quản lý chợ dọn đi vì sợ hỏa hoạn nhưng không rõ vì sao đến nay những vật dụng này chưa được dọn dẹp.

Sáng 19.6, đại diện Ban quản lý chợ An Đông cũng xác nhận có xảy ra cháy trên tầng 4 của chợ lúc 17 giờ chiều hôm qua (18.6). Lý do phía trên công nhân hàn cắt sắt nhưng bên dưới có tấm ván ép, lửa rơi xuống gây cháy. Ban quản lý đã lập biên bản, tối hôm qua (18.6) cơ quan phòng cháy chữa cháy cũng đã mời đơn vị thi công là Công ty An Phú Gia lên làm việc và yêu cầu các biện pháp an toàn trong thi công được thực thi nghiêm túc hơn.

Theo phản ánh của tiểu thương chợ An Đông, nhiều lần tiểu thương đã cảnh báo chợ dễ cháy nếu đơn vị thi công bất cẩn và thiếu giám sát thế này. Trong bối cảnh tiểu thương và ban quản lý đang nỗ lực kéo người đến chợ để tăng mãi lực hậu cách ly, nếu việc thi công sửa chợ không đảm bảo an toàn, tiểu thương càng thêm lo lắng. Công trình cải tạo sửa chữa 4 mặt tiền chợ An Đông được tiến hành từ cuối năm 2019, sau 4 lần bị hoãn đi hoãn lại và dự kiến cuối tháng 7 này sẽ hoàn tất. Trước đó, khoảng giữa tháng 2 (trước thời điểm cách ly toàn xã hội ), một số tiểu thương cũng đã quay được clip đơn vị thi công hàn sắt nhưng không hề che chắn gây bắn lửa xung quanh. Các tiểu thương đã phản ánh lên Ban quản lý chợ. Khoảng hơn 1 tuần sau, mặt tiền chợ phía đường An Dương Vương trong lúc đang được sửa chữa cũng đã bị cháy.