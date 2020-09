Lãnh đạo Công ty An Thuận Phát bị tố cáo lừa bán dự án ma

Trong đơn gửi đến Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu Công an TP.HCM (PC03), những người mua đất nền của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển An Thuận Phát (Công ty An Thuận Phát) cho biết họ đã gửi đơn tố cáo tập thể lần 1 vào ngày 11.11.2019 lên PC03 tố cáo Công ty An Thuận Phát lừa đảo nhưng đến nay chưa được giải quyết.

Theo ông Bảo, một khách hàng mua đất tại dự án này, năm 2018 Công ty An Thuận Phát đã vẽ ra nhiều dự án như: An Phát 1, Sona An Phát, Châu Pha Diamond… ở Đồng Nai và Bà Rịa – Vũng Tàu để lừa bán cho nhiều khách hàng.

Điển hình như dự án Châu Pha Diamond (xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) bắt đầu được công ty này mở bán từ giữa năm 2019 với giá từ 3 - 4,5 triệu đồng/m2 tùy từng vị trí. Tuy nhiên, thực tế khu đất mà Công ty An Thuận Phát quảng cáo bán hàng thuộc quyền sở hữu của ông Đỗ Văn Quyền (ngụ xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ) sau đó ông Quyền chuyển nhượng lại cho ông Nguyễn Hoàng Tiến Đạt và bà Nguyễn Thị Kim Thy. Sau khi nhận chuyển nhượng, ông Đạt và bà Thy đã ủy quyền lại cho ông Trần Hoàng Linh, đại diện pháp luật Công ty An Thuận Phát để phân lô bán nền. Đến nay đã có khoảng 50 khách hàng mua nền đất tại dự án này, với số tiền khoảng 45 tỉ đồng. Điều đáng nói, sau khi thu tiền của khách hàng, Công ty An Thuận Phát không triển khai việc phân lô, tách thửa để giao nền cho khách hàng mà ôm tiền lặn mất tăm.

Trụ sở Công ty An Thuận Phát đã đóng cửa từ nhiều tháng nay Ảnh: Đình Sơn

Tương tự, ông Vũ Đình Tuyên ở thôn 1 xã Đắc Sin, H.Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông đại diện cho nhóm 34 khách hàng mua đất nền tại dự án An Phát 1 (xã Long Phước, H.Long Thành, tỉnh Đồng Nai), cho biết năm 2018 ông cùng 34 khách hàng khác có mua đất, góp vốn, giữ chỗ của Công ty An Thuận Phát tại thửa đất số 159, tờ bản đồ số 72 tọa lạc xã Long Phước, có tổng diện tích 28.217 m2.

Theo hợp đồng thỏa thuận, 6 tháng sau công ty sẽ giao nền và 12 tháng sau đó sẽ bàn giao sổ hồng. Trong hợp đồng mua bán giữa khách hàng và công ty cũng ghi rõ, sau 12 tháng không ra sổ được cho khách hàng thì Công ty An Thuận Phát cam kết sẽ thu mua lại với mức lợi nhuận 30%/14 tháng.

Thế nhưng đến thời điểm hiện tại, khách hàng vẫn chưa nhận được sổ hồng như quy định trong hợp đồng, công ty cũng không mua lại đất như cam kết. Đáng nói, những dự án mà công ty này vẽ ra đến nay vẫn chỉ là những bãi đất hoang.

Đặc biệt, khi bán đất tại dự án thửa đất số 159, tờ bản đồ số 72 (xã Long Phước, H.Long Thành), để tạo lòng tin cho khách hàng, ông Trần Hoàng Linh đã đưa ra một bản hợp đồng công chứng với chủ đất là ông Đào Trọng Nhân vào ngày 11.12.2017 tại Phòng Công chứng Q.12 (TP.HCM).

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Hoàng Vũ, Trưởng phòng Công chứng Q.12, hồ sơ công chứng là giả bởi văn phòng công chứng này không có công chứng viên nào như trên hồ sơ, số hồ sơ công chứng cũng không tồn tại trên hệ thống. Do vậy có thể khẳng định, không có việc giao dịch công chứng giữa ông Trần Hoàng Linh và ông Đào Trọng Nhân. Hồ sơ công chứng là giả mạo, những giấy tờ liên quan tới việc mua bán giữa hai bên đều được làm giả con dấu và chữ ký, kể cả giả công chứng viên.

Đến nay, sau khi lừa hàng trăm người, văn phòng Công ty An Thuận Phát ở số 39 Nguyễn Thượng Hiền, P.5, Q.Bình Thạnh, đã đóng cửa trả mặt bằng. Trong khi đó, khách hàng liên hệ với ông Trần Hoàng Linh cũng không được.

“Chúng tôi tha thiết mong cơ quan chức năng xem xét, giúp đỡ, hỗ trợ cho những người bị hại được lên tiếng trước hành vi vi phạm pháp luật nhằm cảnh báo cho xã hội và quan trọng hơn hết là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân khi bọn tội phạm có hành vi lừa đảo đang nhởn nhơ coi thường pháp luật ”, ông Gia Bảo đại diện cho các khách hàng nói.

Hiện PC03 đã mời khách hàng đến làm việc, cung cấp hồ sơ và lấy lời khai đồng thời hứa sẽ giải quyết trong thời gian sớm nhất.