Lừa đảo đất đai vẫn hoành hành

Bà Võ Thị Hiển (ngụ P.14, Q.11, TP.HCM) mới làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo của ông Nguyễn Văn Chung, Tổng giám đốc Công ty TNHH đo đạc tư vấn thiết kế xây dựng DCB (Công ty DCB) có trụ sở tại số 63 Thoại Ngọc Hầu (P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM).

Khi nhận thấy nhiều bất thường, tháng 5.2018 bà Hiển đã yêu cầu ông Chung trả lại tiền và được ông này chuyển lại hơn 2,1 tỉ đồng. Nhưng còn gần 4 tỉ thì bất lực. “Trong suốt thời gian từ tháng 2.2020 đến nay, tôi có vài lần liên lạc được với ông Nguyễn Văn Chung nhưng ông này lẩn tránh không gặp, không trả lại tiền và cũng không giao đất. Hoang mang, bà Hiển tìm hiểu thì được biết các lô đất của ông Nguyễn Văn Chung bán cho bà đều không ra sổ và ông Chung cũng không đứng tên chủ quyền”, bà Hiển lo lắng kể.

Một khách hàng khác của “dự án” này, ông Trần Văn Chung (ngụ Q.Gò Vấp, TP.HCM) cho biết: Ngày 14.6.2018, ông tới Công ty DCB để ký hợp đồng đặt cọc mua 2 lô đất nằm trong tờ bản đồ số 2, P.Tân Chánh Hiệp, Q.12, với số tiền 1 tỉ đồng. Theo hợp đồng, 7 tháng sau công ty sẽ ra sổ đỏ và sang tên cho ông, khi đó ông phải thanh toán số tiền còn lại là 3,6 tỉ đồng. Tuy nhiên, quá thời hạn nêu trên công ty không giao nền và không công chứng sang tên nền đất như cam kết. Ông yêu cầu công ty trả lại số tiền cọc 1 tỉ đồng nhưng ông Nguyễn Văn Chung không trả.

Đây chỉ là 2 trong nhiều khách hàng mua đất không được giao nền đang rộ lên khắp nơi trên địa bàn TP.HCM cũng như các tỉnh, thành khác. Đó là những khách mua nền đất tại dự án khu dân cư Central House, khu dân cư thuộc đường số 4 Lò Lu (P.Trường Thạnh, Q.9) của Công ty Phát An Gia do ông Hoàng Mạnh Cường làm chủ. Đất không thấy đâu, trong khi ông Cường đã “lặn” biệt tăm, công ty đóng cửa. Theo tìm hiểu của chúng tôi, trước đây 2 khu đất trên được cấp sổ đỏ cho ông Cường và bà Hoàng Thị Hồng. Tuy nhiên, đến ngày 29.4.2020, 2 khu đất đã được cấp sổ đỏ cho ông T.M.Q. Hay những khách hàng mua nền đất khu dân cư Việt Á 8 (trên đường 483A, xã Phạm Văn Cội, H.Củ Chi, TP.HCM) cũng đang gửi đơn tố cáo khắp nơi việc công ty này bán đất phân lô mấy năm nay không bàn giao. Thậm chí đến nay toàn bộ khu đất này đã bị bán cho một người tên N.T.T. Rồi hàng chục khách hàng mua đất nền của Công ty An Thuận Phát tại Đồng Nai, TP.HCM, Bà Rịa-Vũng Tàu cũng chung cảnh trắng tay vì đất không được giao, chủ đầu tư đóng cửa công ty và “lặn” mất tăm, trong khi những lô đất công ty này vẽ dự án lại không có thật.