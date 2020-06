LienVietPostBank dự kiến niêm yết cổ phiếu trên HOSE

LienVietPostbank dự kiến tăng vốn điều lệ 2 đợt, cụ thể đợt 1 phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 10%, dự kiến hơn 97,69 triệu cổ phần. Nguồn phát hành là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 31.12.2019 và sau khi tăng vốn điều lệ lên hơn 10.746 tỉ đồng. Đợt 2 nhà băng này chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài với tỷ lệ chào bán không quá 4,99%. Việc tăng vốn là cần thiết giúp ngân hàng tuân thủ các quy định chặt chẽ về chỉ số an toàn hoạt động, đáp ứng các tiêu chuẩn cao hơn theo thông lệ của Basel II; đồng thời nâng cao năng lực tài chính , quy mô hoạt động và khả năng cạnh tranh, tạo nguồn lực phát triển bền vững, an toàn và hiệu quả trong các năm tiếp theo.

Với kết quả lợi nhuận trước thuế năm 2019 đạt 2.039 tỉ đồng, tăng tới 68% so với năm 2018, vượt 107% kế hoạch đề ra, đây là mức lợi nhuận trước thuế cao nhất ngân hàng đạt được kể từ khi thành lập đến nay. Trong đó, kinh doanh bảo hiểm (bancassurance) với mức tăng trưởng đột biến 217%, góp phần đưa kết quả thu dịch vụ cao gấp hơn 2,5 lần so với năm 2018. Huy động vốn của các tổ chức, cá nhân đạt 166.162 tỉ đồng, tăng 20%; dư nợ tín dụng đạt 140.883 tỉ đồng, tăng 16%; tổng tài sản đạt 202.058 tỉ đồng, tăng 15% so với năm 2018.