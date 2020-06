LienVietPostBank tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài lên gần 10%

Đại hội đồng cổ đông LienVietPostBank cũng đã thông qua việc tăng vốn bằng việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 10% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành, tương ứng 97.694.831 cổ phần tương đương 976,94 tỉ đồng. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2019 là 10.746 tỉ đồng.

Trong năm 2019, LienVietPostBank đạt lợi nhuận trước thuế là 2.039 tỉ đồng, tăng 68% so với năm 2018, bằng 107% kế hoạch; huy động thị trường 1 đạt 166.162 tỉ đồng, tăng 20%; dư nợ tín dụng thị trường 1 đạt 140.883 tỉ đồng, tăng 16%; tổng tài sản đạt 202.058 tỉ đồng, tăng 15% so với năm 2018. Ông Phạm Doãn Sơn – Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc LienVietPostbank cho biết kế hoạch ban đầu đưa ra cho năm 2020 là 2.300 tỉ đồng nhưng do tình hình dịch Covid-19 nên ngân hàng điều chỉnh giảm xuống 1.700 tỉ đồng. Tính đến 6 tháng đầu năm, lợi nhuận của LienVietPostbank đạt 1.000 tỉ đồng nên dự kiến mức lợi nhuận đề ra sẽ đạt được. Ngoài ra, LienVietPostBank đạt mục tiêu kế hoạch năm 2020 theo hướng thận trọng như tổng tài sản đạt 210.000 tỉ đồng, huy động thị trường 1 đạt 168.000 tỉ đồng, dư nợ thị trường 1 đạt 156.000 tỉ đồng.